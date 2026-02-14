Uno de los movimientos más sorprendentes de este mercado de fichajes es la llegada de Francis Mac Allister, el hermano del seleccionado argentino Alexis Mac Allister, al Campeonato Nacional donde se sumó a Deportes La Serena.

El jugador, con larga trayectoria en la Liga Argentina, llegó desde Argentinos a vivir su primera experiencia en el extranjero. En conversación con AS, el hermano del campeón del mundo con la Albiceleste, se refirió a su llegada al país y qué le dijo la estrella del Liverpool sobre su decisión.

Francis Mac Allister habla de su llegada a Deportes La Serena

Sobre su salida de Argentina, el jugador revela que se encuentra en un buen momento profesional. “Maduro, con un amplio recorrido encima y habiendo jugado en equipos importantes de mi país. Quiero que mis primeros pasos en Chile sean firmes, para dejar mi huella y mi apellido en tierras chilenas”.

Asimismo, revela que cuando le comentó a Alexis sobre su fichaje, el jugador del Liverpool le pidió que analizará la opción en profundidad. “Una de las cosas que me preguntó era qué veía de atractivo y qué veía como contras de venir al fútbol chileno. Eso también me ayudó a despejar cualquier tipo de duda, porque cuando en mi respuesta le dije que no había muchas contras, enseguida me contestó ‘y bueno, hermano, dale para adelante’”.

El jugador se sinceró sobre su llegada a Chile/Photosport

Añadiendo que uno de los motivos que lo motivo a llegar a la liga loca fue el desafío de enfrentar a los equipos grandes. “Es un atractivo importante. Segundo, poder desarrollarme aquí en Chile, es un lugar que me puede venir bien como jugador. Y tercero, que me encuentro en una ciudad muy linda, donde voy a poder disfrutar del día a día”.

El jugador ya debutó con La Serena y habla de lo que más le gusta del territorio. “Estoy en una ciudad linda, donde voy a disfrutar, y mi novia ya tiene ganas de estar acá conmigo. Con las fotos que le mando, tiene ganas de venirse corriendo”.

“Cuesta dejar a los seres queridos, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Ya no sólo estamos repartidos en Europa y Argentina, sino que ahora también en Chile, así que mis padres van a tener que venir a pegarse una vuelta”, explicó al medio.