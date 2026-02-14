Es tendencia:
¿Llega al Superclásico? La tajante respuesta sobre el regreso de Marcelo Díaz a U de Chile

El jugador no ha podido sumar minutos esta temporada, pero su regreso está cada vez más cerca.

Por Andrea Petersen

Universidad de Chile tuvo un duro comienzo de temporada donde no ha podido encontrarse con el triunfo, lo que los posiciona en el puesto número 12 de la tabla. Ante esto, y considerando que se viene el duelo por Sudamericana, muchos se preguntan cuando regresará a las canchas un histórico: Marcelo Díaz.

El jugador no ha sido parte de las convocatorias, a pesar de ser incluido por Paqui Meneghini para un amistoso a puertas cerradas con Universitario de Deportes, esto debido a a que finales del 2025 se sometió a una operación de talón, según reveló Emisora Bullangera hace algunas semanas.

El regreso de Marcelo Díaz a U de Chile

Durante el duelo entre los azules y Palestino por una nueva fecha del campeonato, el jugador fue consultado por los medios sobre su regreso a las canchas, donde contestó a la pregunta del micrófono de Redgol, señalando que “falta poco”.

Asimismo, sobre si llegará al Superclásico programado para el próximo 1 de marzo, el jugador insistió con la misma respuesta.

El complejo inicio de temporada de U de Chile

El cuadro azul vivió importantes cambios durante esta nueva temporada, ya que ante las salidas de Lucas Di Yorio, Leandro Fernández y Matías Sepúlveda, se sumó la del entrenador Gustavo Álvarez, se sumaron importantes llegadas.

Eduardo Vargas selló su regreso a los azules tras jugar durante el 2025 junto a Audax Italiano, a quienes se suman los ex Colo Colo, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. También llegaron Marcelo Morales y Lucas Romero. Mientras que Francisco Meneghini asumió como DT de la escuadra.

