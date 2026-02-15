Es tendencia:
Copa Libertadores

O’Higgins vs. Bahía: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores

Celestes y Brasileros se miden por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

O'Higgins llega esta semana para enfrentarse en la Fase 2 de Copa Libertadores.
O'Higgins llega esta semana para enfrentarse en la Fase 2 de Copa Libertadores.

Tras una exigente fase preliminar, la Copa Libertadores 2026 entra en terreno clave con el estreno de los equipos chilenos. Huachipato y O’Higgins comienzan su camino con la misión de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Este martes arranca la participación nacional en la Fase 2, y el primero en saltar a la cancha será Huachipato para enfrentar al Carabobo. El miércoles será el turno de O’Higgins, que se medirán de locales con el Bahía, con el objetivo de sacar ventaja antes de ir a definir la llave a suelo brasileño.

O’Higgins vs. Bahía: Horario y dónde ver EN VIVO

O’Higgins y Bahía juegan este miércoles 18 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el conjunto Tricolor, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
¿Quién arbitrará el debut de O’Higgins?

Por su parte, en el duelo ante Bahía que se jugará en el Estadio El Teniente de Rancagua, se designó al uruguayo Alberto Feres como central, lo secundarán Andrés Nievas, Matías Muniz y José Burgos, además de Christian Ferreyra y Santiago Fernández a cargo de la tecnología.

