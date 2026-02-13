Tras eliminación de Alianza Lima: Compañero de Esteban Pavez sufre por dichos racistas

Alianza Lima sufrió un duro revés en la Copa Libertadores. El elenco de Pablo Guede y Esteban Pavez quedó eliminado del torneo en la fase previa ante el debutante 2 de Mayo. El cuadro peruano cayó por el global de 2-1 y se despidió tempranamente del torneo más importante del continente.

El tema es que dicho resultado colmó la paciencia hasta en la prensa peruana. Lo que tuvo como principal víctima a Eryc Castillo que hasta sufrió graves acusaciones racistas.

La agresión se registró tras el partido disputado la jornada del miércoles 11 de febrero. El futbolista ecuatoriano tuvo la gran chance de abrir el marcador pero falló desde los 12 pasos. Lo que a la postre condenó la eliminación ante 2 de Mayo.

Dichos racistas contra figura de Alianza Lima

El tema es que la prensa peruana no tuvo piedad con Castillo. Lo que se reflejó en los violentos dichos de Gonzalo Nuñez. “Lo que voy a decir es racista, pero los negros se huebean en los penales”, lanzó el comunicador contra el compañero de Esteban Pavez. Lo que de inmediato fue refutado por sus colegas Exitosa Noticias.

Pero el “periodista” siguió con su teoría y apuntó a que incluso tendría datos para defender su tesis. “Yo lo he visto en mi carrera. El negro es menos fuerte de la cabeza que el blanco. Yo vi un estudio”, recalcó. Lo que terminó de colmar la paciencia de sus compañeros que le exigieron disculpas ese mismo día.

Sin embargo, esto no ocurrió y el video se viralizó generando repudio total entre hinchas y jugadores. Por lo mismo, Alianza Lima decidió tomar cartas en el asunto y salió en defensa de Castillo.

“Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas, en las que se agravia a nuestro jugador utilizando el color de piel como argumento para descalificar su desempeño profesional”, informó el cuadro de los íntimos en sus redes sociales.

“Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizados, así como las disculpas públicas a nuestro jugador y toda la comunidad afectada”, recalcaron. Incluso no descartan tomar acciones legales contra el comunicador.

