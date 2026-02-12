Después de un 2025 en el que se transformó en el villano, Esteban Pavez decidió dejar Colo Colo para seguir con su carrera en otro lado. El ex capitán del Cacique armó las maletas para irse a Alianza Lima y así disfrutar de un nuevo año en el extranjero, pero las cosas no han salido bien.

El mediocampista firmó con el elenco hermano del Eterno Campeón pedido exclusivamente por Pablo Guede. La idea era que aportara con su experiencia y liderazgo, pero este miércoles el chileno y sus compañeros lamentan un duro golpe para esta temporada: quedar eliminados de Copa Libertadores.

Ante un equipo debutante como 2 de Mayo, el cuadro peruano no pudo dar vuelta la llave y se terminó despidiendo del torneo en la primera ronda previa. Una situación que genera un quiebre entre el club y sus hinchas, además de dejar al ex Cacique sin uno de sus principales desafíos para el 2026.

Esteban Pavez y Alianza Lima le dicen adiós temprano a la Copa Libertadores

Alianza Lima, sin Esteban Pavez en la cancha, le dijo adiós a la Copa Libertadores mucho más temprano de lo que se pensaba. Este miércoles por la noche el cuadro del ex Colo Colo igualó como local 1 a 1 ante 2 de Mayo, quedándose con las ganas de la remontada.

Esteban Pavez y Alianza Lima le dicen adiós a la Copa Libertadores. Foto: Alianza Lima.

Luego de caer por la cuenta mínima en la ida en Paraguay, el elenco del chileno -que no estuvo presente por lesión en su estreno- necesitaba revertir las cosas en casa. Y la hazaña estuvo cerca de lograrse, pero se terminaron quedando con las ganas.

En los 39′ minutos de juego pudo llegar la apertura de la cuenta para Alianza Lima con un penal de Erick Castillo. No obstante, el arquero Ángel Martínez le contuvo el remate para comenzar a elevarse como la gran figura de la jornada.

El gol de la ilusión llegó recién en los 63′ cuando Luis Advíncula se la armó solo para fusilar la portería. Pero cuando todo era alegría, Brahian Ayala igualó las cosas en el 74′ para terminar imponiéndose por un global de 1 a 2.

El resultado deja al cuadro hermano de Colo Colo sin opciones de seguir vivo a nivel internacional esta temporada. Con ello, el chileno pierde una gran oportunidad para tapar bocas y deberá conformarse con pelear sólo a nivel local.

Esteban Pavez se queda con las ganas de seguir avanzando con Alianza Lima en la Copa Libertadores. El volante se lesionó en su debut y ahora se queda sin competencia continental, algo que de seguro no estaba en sus planes cuando decidió partir del Estadio Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima de Esteban Pavez?

Esteban Pavez y Alianza Lima dan vuelta la página rápido para seguir enfocados en el plano local. Este sábado 14 de febrero el elenco del chileno visita a Alianza Atlético por la tercera fecha del torneo peruano a partir de las 22:00 horas.

