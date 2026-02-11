Colo Colo no se retira del mercado de fichajes del fútbol chileno y sigue mirando nombres antes del cierre del libro. El Cacique entendió que necesita más variantes ante la salida de varias figuras y hay un nombre que ha tomado cada vez más fuerza: Matías Rojas.

El mediocampista paraguayo de 30 años está en la mira del Eterno Campeón para darle en el gusto a Fernando Ortiz. Después de haber jugado por River Plate y Portland Timbers, el guaraní se quedó sin club y busca un nuevo destino, aunque aún la espera de un llamado desde el Estadio Monumental.

Y es que si bien han aparecido rumores sobre un acuerdo, lo cierto es que todavía es temprano para ello. Así por lo menos lo dejó claro su agente, quien contó la verdad sobre sus chances de llegar al fútbol chileno.

Matías Rojas espera “encantado” un llamado de Colo Colo

Colo Colo está buscando un nuevo mediocampista y Matías Rojas parece ser el elegido. El volante es el deseo de Fernando Ortiz para potenciar esa zona y espera llegar a un acuerdo en los próximos días.

Matías Rojas suena en Colo Colo y su agente espera el llamado. Foto: Getty Images.

Pero más allá de rumores, su representante dejó claro que aún no hay negociaciones. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Alejandro Taraciuk señaló que “todavía no tenemos nada formal. Si nos llega la oportunidad encantados de escucharlos por lo que significa Colo Colo, pero no puedo decir más que eso“.

En esa misma línea, remarcó que estarían felices de que Matías Rojas pueda ser jugador de Colo Colo. “No tengo nada formal, si nos llaman, encantados de escuchar porque es una cosa que le podría gustar, seguro. No hay nada concreto“.

Finalmente, el representante del mediocampista paraguayo insistió en que le gustaría vestir la camiseta del Cacique, pero por ahora no hay más que especulación. “Pienso que sí, pero no quiero mentir“.

Quedará esperar para ver si es que el Eterno Campeón decide tomar el teléfono para conocer más detalles sobre las condiciones que pide el jugador para venir. Con ello, cubrir la salida de Esteban Pavez y así tener más variantes en un puesto donde sigue sin encontrar titulares.

Colo Colo está haciendo sus últimos movimientos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Matías Rojas es una carta fuerte que manejan en el Cacique, donde esperan darle buenas noticias a sus hinchas en los próximos días.

¿Cuáles fueron los números de Matías Rojas en la temporada 2025?

Matías Rojas suena en Colo Colo luego de haber disputado un total de 15 partidos oficiales en la temporada 2025 con River Plate y Portland Timbers. En ellos aportó con 2 goles y no tuvo asistencias en los 506 minutos que acumuló dentro de la cancha.