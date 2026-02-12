Pronósticos Palestino vs Universidad de Chile: choque por el primer triunfo en el Campeonato Nacional

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Palestino vs Universidad de Chile en la fecha 3 del Campeonato Nacional.

Palestino y Universidad de Chile llegan en igualdad de condiciones a la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. Ambos clubes empataron en la primera jornada y cayeron en la segunda: los Árabes igualaron 1-1 con Ñublense y luego perdieron 3-1 ante Coquimbo Unido, mientras que los Azules debutaron con un 0-0 frente a Audax Italiano y vienen de caer 2-1 en su visita a Huachipato.

En la previa del partido, programado para este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas en La Cisterna, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que los consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Palestino vs Universidad de Chile

Ambos equipos anotarán: Si 1.72 Anotará en cualquier momento: Eduardo Vargas 3.40 Tiros de esquina de Palestino: Más de 4.5 2.00

Los bonos de bienvenida de las casas de apuestas suelen ofrecer ventajas adicionales, como apuestas gratis o incrementos sobre el primer depósito, ideales para explorar distintos mercados del partido sin arriesgar tanto capital propio.

La cuota para un partido abierto en La Cisterna

En 11 de los últimos 12 partidos de Palestino en la Liga de Primera, se registraron anotaciones de los dos conjuntos.

En cuatro de los anteriores seis compromisos de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, también marcaron ambos bandos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

El dato goleador de Vargas que ilusiona al Romántico Viajero

Eduardo Vargas viene de anotar en la derrota de los Azules ante Huachipato, por la segunda jornada del torneo. El delantero ya había marcado en sus dos últimos encuentros con la camiseta de Audax Italiano, por lo que acumula tres goles en sus cuatro partidos más recientes.

Anotará en cualquier momento: Eduardo Vargas – 3.40 en bet365

Palestino impone su dominio desde las esquinas

En sus dos partidos en esta liga, el elenco árabe registró más de cuatro tiros de esquina a su favor. De hecho, ya había sostenido esta tendencia en el tramo final del año pasado: en ocho de sus últimas nueve localías en el torneo, ejecutó al menos cinco córners.

Tiros de esquina de Palestino: Más de 4.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Palestino vs Universidad de Chile

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Palestino vs Universidad de Chile: últimos partidos