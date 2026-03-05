Un duro golpe recibió Colo Colo el pasado domingo, puesto que cayó en el partido que los hinchas piden que nunca se pierda: ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

El equipo de Fernando Ortiz no tuvo la suerte de partidos anteriores y se inclinó por 1-0 en la quinta fecha de la Liga de Primera, gracias al solitario tanto de Matías Zaldivia.

El otro impacto que recibió Colo Colo ante la U fue la lesión del volante ofensivo Claudio Aquino, quien tuvo que ser reemplazado por Francisco Marchant y todavía no se recupera de sus molestias físicas.

Claudio Aquino es baja en Colo Colo ante Audax Italiano

La lesión muscular de Claudio Aquino lo tiene complicado y el reportero de radio ADN Cristian Alvarado informó que el argentino está prácticamente descartado para el choque que se jugará en La Florida.

“Claudio Aquino entrenó diferenciado nuevamente y está prácticamente descartado“, indicó el comunicador que sigue el día a día del conjunto popular.

“Álvaro Madrid se perfila como su reemplazante. El equipo trabajó en la cancha sintética del Monumental. El técnico Fernando Ortiz prueba fórmulas para visitar a Audax Italiano”, añadió.

Claudio Aquino se lesionó en el Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

De esta forma, el Tano Ortiz plantea hacer cambios importantes en la zona media, por obligación, y el ex mediocampista de Everton puede tener su primera titularidad en Colo Colo.

Colo Colo se medirá ante Audax Italiano este sábado a partir de las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

