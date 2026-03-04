Jorge Valdivia y Claudio Aquino tienen un punto en común en Colo Colo, aunque el enganche argentino declinó usar la camiseta “10” durante su segunda temporada. Luego del Superclásico 199, el trasandino recibió varias críticas por su poca participación.

Aunque, en rigor, fue desde sus pies que nació la jugada en que Javier Correa quedó en clara posición de remate fuera del área. Pero le regaló literalmente la pelota al portero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón. Los azules celebraron la victoria, pero al Mago Valdivia no le gustó el juego.

“Ninguno de los dos equipos marcó diferencias como para decir que mereció ganar o fue injusto. Un empate creo que hubiese sido algo más relacionado a lo que fue el partido: pocas llegadas, poquita construcción de fútbol. Pero son los Superclásicos y los últimos años se han jugado así”, aseguró a Cooperativa Deportes el ex jugador de los albos y el Palmeiras de Brasil.

Claudio Aquino salió lesionado del Superclásico tras enviar un remate a las nubes. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por supuesto que fue consultado por el volante ofensivo de 34 años, quien llegó al fútbol chileno tras haber sido campeón argentino con Vélez Sarsfield. “No sé por qué el debate o la contingencia es Aquino. Está bien que sea un jugador que tiene que marcar diferencias y hay que exigirle”, introdujo Valdivia.

“Vino como un súper refuerzo. Pero también hay que entender que no es sólo Aquino, si no que quien juega alrededor de él tiene que darle opciones de pase, haber profundidad, desmarques, asociaciones”, apuntó el Mago. Es decir, ve poco trabajo colectivo de los albos. Una opinión que recae directamente en Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz en el Superclásico 199 que los albos perdieron ante la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Jorge Valdivia arropa a Aquino en Colo Colo

Para Jorge Valdivia, la responsabilidad de que Colo Colo no pueda encontrar fluidez de juego no es netamente de Claudio Aquino. Sobre todo ahora que juega más cargado al sector izquierdo. Aunque con libertad para moverse según la acción.

“Cuando todo el equipo está en función de un jugador para ese jugador es mucho más fácil. Pero Colo Colo no ha logrado una sincronización futbolística”, lanzó Valdivia. Una visión que tiene un responsable fundamental: el Tano Ortiz y su staff técnico.

Jorge Valdivia cuando era comentarista de ESPN saluda a Arturo Vidal. (Andres Pina/Photosport).

Ante eso, Valdivia añadió que “eso hace que un jugador como él no tenga el rendimiento que pensaba tener. Esperemos que sea más aporte”. Por lo pronto, parece difícil que Aquino llegue al partido ante Audax Italiano, que se disputará este sábado 7 de marzo en el estadio Bicentenario de La Florida a contar de las 18 horas.

