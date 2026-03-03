Es tendencia:
Colo Colo

En Colo Colo pierden la paciencia con Claudio Aquino tras el Superclásico: “Lleva siete meses…”

Patricio Yáñez fue duro en su análisis con el rendimiento del volante argentino, quien para más remate terminó lesionado ante la U.

Por Patricio Echagüe

Claudio Aquino tuvo un discreto Superclásico ante la U.
Son días complejos los que está atravesando Colo Colo tras perder en el Superclásico 199. El Cacique cayó por 1-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, resultado que caló hondo en la huestes albas.

Y es que a pesar de los buenos resultados previos, los dirigidos por Fernando Ortiz (y el propio DT también) fueron incapaces de mostrar un rendimiento que esté a la altura de un derbi.

Así lo siente Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que el gran problema del Popular en esta clase de partidos está siendo su falta de jerarquía. Es más, apuntó contra un jugador en particular que otra vez no brilló en un duelo de esta clase: Claudio Aquino.

Duras críticas de Pato Yáñez a Claudio Aquino en Colo Colo

El ex delantero partió diciendo que “en los partidos importantes Colo Colo no tiene hombres de jerarquía. Y no la tiene porque no tiene nombres con jerarquía. Esto a diferencia de la U, que tenía en su plantel a jugadores como Charles Aránguiz, Matías Zaldivia, Juan Martín Lucero o Eduardo Vargas, que te manejan el partido”.

Me hablan de Claudio Aquino como si fuese el gran jugador de Colo Colo y lleva siete meses sin demostrar su capacidad. En el último partido con O’Higgns levantó y algo intentó ante la U, pero la jerarquía se demuestra”, agregó.

En ese sentido Yáñez valoró que “Vidal quitó todo lo que podía quitar en el primer tiempo y Sosa tuvo un muy buen partido. No tiene que ver con rendimientos de tres o cuatro partidos, sino que la jerarquía se gana a través del tiempo”.

Claudio Aquino sigue sin marcar diferencias con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Si tu cuestionas algo que tiene que ver con el recorrido de un jugador para enfrentar esta clase de partidos, perdóname que te diga, pero qué jerarquía a demostrado Aquino. Para este tipo de partidos no tiene jerarquía este equipo”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán al ruedo este sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

  • Universidad de Chile venció 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental (Superclásico 199).
  • Patricio Yáñez criticó la falta de jerarquía de Claudio Aquino en el Cacique.
  • El entrenador Fernando Ortiz no logró mantener el rendimiento del equipo en el derbi nacional.
