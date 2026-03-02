Peor que el Trasantiago: El ídolo de Colo Colo que recibe críticas por recomendar a Fernando Ortiz

Colo Colo sumó una nueva derrota en la Liga de Primera. Ahora el equipo que dirige Fernando Ortiz cayó por 1-0 ante Universidad de Chile en el Superclásico 199. Lo que derrumbó la racha positiva que habían acumulado los albos en los últimos partidos.

El Popular no supo doblegar el planteamiento de Francisco Meneghini y nuevamente dejó escapar los puntos en el Estadio Monumental. Lo que a su vez vuelve a poner en duda la continuidad del estratega trasandino.

Es que una vez más falló en los partidos importantes. Ya le había ocurrido en la Supercopa ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental donde debutó con un 3-0 en contra. También ante Cobresal y Audax Italiano cuando podía aspirar a la Copa Sudamericana.

Por lo que el ciclo de Fernando Ortiz vuelve a estar en tela de juicio. Pero ahora no es tan solo el argentino el que recibe críticas. En está ocasión los hinchas albos hasta culparon a un histórico y que fue reconocido en la previa del Superclásico apareciendo en uno de los lienzos para recibir al equipo.

Zamorano recomendó a Ortiz a Colo Colo y hoy sufre con las críticas

¿Quién recomendó a Fernando Ortiz a Colo Colo?

Las críticas ahora apuntan a Iván Zamorano ya que el ex mundialista de Francia 1998 fue uno de los que entregó sus votos de confianza sobre Fernando Ortiz.

“Soy afortunado de tomar el teléfono y que me hable Iván Zamorano, un ídolo de este club, no dudó un segundo en contestarme y estoy agradecido de eso”, confesó el “Tano” al llegar en Colo Colo. Incluso avisó que le debía un asado al ex capitán de la Roja.

El tema es que ahora a “Bam Bam” le pasan la cuenta por lo ocurrido, incluso aseguran que fue peor que lo que hizo con el Transantiago. Pese a ello, Zamorano fue uno de los más autocríticos y reconoció que el equipo debe mejorar urgentemente.

“Yo creo que hay que replantearse muchas cosas. Hay que poner los límites un poquito más al principio de temporada, con objetivos, con metas súper claras y vemos qué es lo que pasa. A ver si mejoramos”, expresó en la Gala Crack del año pasado.

