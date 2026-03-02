Fue tras la dura derrota en el Superclásico 199 que el volante Arturo Vidal ratificó que sufrió molestias musculares que le impidieron continuar en Colo Colo. “Tengo una molestia. Pero no sé cómo se dice así, no sé cuál es la lesión. Es acá en el pecho. Hace cuatro o cinco días que vengo con lo mismo”, dijo.

“Traté de hacerlo lo más que pude nomás”, agregó el King sin detallar la zona en que sufrió esta lesión, si es que era muscular, una costilla comprometida u otro tipo de afección. 24 horas después del encuentro, se conoció la verdad de su situación.

Fue el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, quien confirmó la magnitud de la lesión que arrastra Vidal, y que lo pone en duda para el siguiente encuentro de Colo Colo, como visita el fin de semana ante Audax Italiano.

Se confirma gravedad de lesión que sufrió Vidal

“Arturo Vidal tiene un pequeño desgarro en la zona pectoral“, escribió el reportero que sigue la actualidad alba, quien agrega en su descripción que “la lesión se generó a raíz de un golpe en el partido con O’Higgins“.

Sobre los plazos que manejan en Colo Colo para recuperar a Vidal, el periodista añade que “su semana comenzó con cuidados para estar presente frente a Audax Italiano”, por lo que se evaluará entre el cuerpo médico y el DT Fernando Ortiz su inclusión.

Los números del King en 2026

Arturo Vidal vio acción en los cinco encuentros que registra Colo Colo en Liga de Primera, con un total de 379 minutos en el campo de juego. En todos los cotejos fue titular. No suma goles ni asistencias. Registra tres tarjetas amarillas.

