Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Van por el líder tras renacer en el sur: Ratifican al DT que dirigirá a Everton ante Limache

El cuadro viñamarino por fin ganó su primer partido en este 2026 y ahora van por el puntero del torneo en la próxima fecha.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Los Ruleteros lograron su primer triunfo del año en la fecha 5.
© Everton.Los Ruleteros lograron su primer triunfo del año en la fecha 5.

Everton logró algo de aire valioso en la pasada fecha 5 de la Liga de Primera 2026. Tras cuatro derrotas al hilo, con ningún con convertido para más remate, el cuadro viñamarino venció a domicilio por 3-0 a Universidad de Concepcion en el Ester Roa.

Al parecer el despido de Javier Torrente y el arribo de manera interina de Davis González con Julio Barroso como ayudante sentó bien en el plantel, quienes definitivamente mostraron otra cara en la octava región.

Tras esta importante victoria eran varios los que pensaban que sería presentado por estos días el reemplazante definitivo de Torrente. Sin embargo, este arribo del nuevo DT tendrá que esperar un tiempo más, por lo menos para el próximo partido de los ruleteros.

El tapado que tiene Everton en la búsqueda del nuevo DT: “Es el mejor valorado para asumir”

ver también

El tapado que tiene Everton en la búsqueda del nuevo DT: “Es el mejor valorado para asumir”

Everton define al DT para recibir a Deportes Limache

De acuerdo a información entregada por el periodista Diego Peralta en Twitter, la dirigencia de Everton le ratificó a González y Barroso que seguirán al mando del primer equipo ruletero para el partido ante Deportes Limache por la fecha 6 del torneo.

“La decisión se tomó, en primer lugar, por la evidente mejora en el rendimiento del equipo. Además, desde México pidieron más tiempo para poder definir quien será el técnico para el resto de la temporada 2026. La dupla también está entre los candidatos a seguir por toda la temporada”, detalló el comunicador.

Davis González y Julio Barroso seguirán como dupla interino en Everton por un partido más. | Foto: Photosport.

Davis González y Julio Barroso seguirán como dupla interino en Everton por un partido más. | Foto: Photosport.

Publicidad

Hay que recordar que Limache es el líder del torneo chileno con once puntos. Además, es el único invicto que queda en la Primera División luego de tres victorias y dos empates en cinco partidos disputados.

De momento la dirigencia ruletera tendría en carpeta como posibles opciones para dirigir al equipo a Nicolás Núñez, Mario Salas, Gustavo Biscayzacú, Javier Gandolfi, Omar Asad y Walter Ribonetto, por nombrar a algunos.

¿Cuándo juega Everton vs Limache?

Ruleteros y tomateros se verán las caras este sábado 7 de marzo a partir de las 12:00 horas en el Estadio Sausalito. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad
En plena búsqueda de DT: Everton sorprende con refuerzo argentino para 2026

ver también

En plena búsqueda de DT: Everton sorprende con refuerzo argentino para 2026

En síntesis

  • Everton venció 3-0 a Universidad de Concepción tras acumular cuatro derrotas consecutivas sin goles.
  • La dupla Davis González y Julio Barroso dirigirá el próximo partido ante Deportes Limache.
  • La dirigencia en México solicitó más tiempo para definir al técnico definitivo de la temporada 2026.
Lee también
¡Castigo histórico! Desafilian de por vida a club del fútbol chileno
Chile

¡Castigo histórico! Desafilian de por vida a club del fútbol chileno

Superclásico: la dedicatoria de Campitos a Castellón en la U
U de Chile

Superclásico: la dedicatoria de Campitos a Castellón en la U

Más problemas: el escaso minutaje de los refuerzos de Colo Colo
Colo Colo

Más problemas: el escaso minutaje de los refuerzos de Colo Colo

¡Insólito! Jarry deja ir cinco match points y cae en Indian Wells
Tenis

¡Insólito! Jarry deja ir cinco match points y cae en Indian Wells

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo