Una lamentable tragedia enluta al fútbol chileno. Este fin de semana se produjo un brutal asesinato durante la realización de un torneo, que provocó una drástica decisión de las autoridades de este deportes como la desafiliación inmediata y de por vida de un club.

Los hechos ocurrieron en la Región de Valparaíso, donde se disputaba la Copa de Campeones organizada por la Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA), en el partido que enfrentaba a Cerro Alegre de San Antonio contra el Estrella Roja de Valparaíso.

Tras el cotejo que se jugó en el Estadio Cristo Rey de Llolleo, un grupo de hinchas del elenco sanantonino invadió la cancha para golpear a los árbitros y de paso atacar al jugador del rival, Nicolás Vidal, que ni siquiera pudo jugar, a quien le dieron una golpiza y asesinaron de un disparo a quemarropa.

ver también Terrible: árbitro sufre brutal agresión durante partido de fútbol en Monte Patria

Desafilian de por vida a club del fútbol chileno

Luego de los incidentes, la Asociación Regional de Fútbol Amateur decidió la suspensión inmediata de todos los encuentros de la Copa de Campeones, además de convocar a una reunión de emergencia de su Comité de Ética, quienes tomaron una insólita e histórica decisión para el fútbol chileno.

“El Comité de Ética de ARFA V Región, convocado de manera urgente por la dirigencia y reunido de manera excepcional esta mañana, ha resuelto en forma unánime la desafiliación en forma inmediata del Club Cerro Alegre de San Antonio“, señala el comunicado oficial.

Según el escrito, la medida “supone la expulsión de por vida de la institución del fútbol amateur” y que este martes 3 de marzo “se informarán y notificarán las sanciones individuales a jugadores y dirigentes, según reglamento vigente, por sus responsabilidades en los lamentables y vergonzosos hechos”.

Publicidad

Publicidad

La respuesta del equipo castigado

A través de su cuenta en Instagram, el elenco sanantonino lamentó los hechos de violencia que protagonizaron sus hinchas en Llolleo. “Sentimos pena, rabia y vergüenza a la vez; nuestro preciado club se ve manchado por la violencia, y ensucia con sangre el trabajo que por años realizaron nuestros antepasados”, añade.

En síntesis