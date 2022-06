Nuevamente el fútbol chileno hace noticia por culpa de los mal portados de siempre. Durante el fin de semana, un árbitro recibió una terrible agresión en la comuna de Monte Patria, durante un encuentro amateur.

El día sábado, el Racing El Palqui y Estrella de Oro Los Tapia se vieron las caras por el campeonato ANFUR de Río Huatulame. Sin embargo, el partido estuvo lejos de ser lo importante, ya que un cobro generó un momento angustiante dentro de la cancha.

El árbitro principal del encuentro, Fernando Díaz, llevaba adelante el compromiso cuando expulsó a uno de los jugadores del Racing por insultarlo tras un fuera de juego. El juez intentó dialogar, pero ante la actitud del involucrado, no dudó en mostrar la tarjeta roja.

Fue ahí cuando las cosas explotaron. "Yo eché al jugador porque me insultaron, ahí viene por atrás un jugador y me agrede. Después me agrede otro más por atrás y después otros dos más que estaban en la banca, por lo menos fueron cuatro los jugadores que me agredieron", dijo el silbante a El Ovallino.

Pero los jugadores no fueron los únicos, ya que el árbitro también acusó a directivos del club. "A eso hay que sumarle las amenazas de algunos dirigente", recalcó.

El hecho lo obligó a ser trasladado al consultorio de Chañaral Alto, donde se le constataron lesiones y se confirmaron contusiones en su mano izquierda y escoriación en el muslo derecho. "Gracias a Dios no me quebraron la nariz, porque alcancé a poner la mano", enfatiza.

La Municipalidad de Monte Patria no quedó ajena

La terrible agresión sufrida por el árbitro Fernando Díaz no dejó indiferente a los ciudadanos de Monte Patria. La situación escaló hasta la Municipalidad, que tras lo ocurrido emitió un comunicado condenando el hecho.

Pero no solo eso, ya que acusaron a ANFUR de no cumplir con lo acordado. "La asociación a la cual fue facilitado este recinto incumplió los acuerdos establecidos para el uso y resguardo del desarrollo del evento, por lo que se suspende inmediatamente".

Así, el fútbol chileno una vez más hace noticia por una triste situación y suma una página más a las lamentables agresiones. Se espera que el juez tome acciones legales por lo ocurrido.