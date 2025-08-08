Universidad de Chile es uno de los elencos que más noticia hizo en este mercado de fichajes invernal. Los azules no solo se reforzaron, sino que también aprovecharon de “limpiar” el plantel de los jugadores que no estaban siendo considerados por Gustavo Álvarez.

Y es que la U tenía una gran cantidad de futbolistas que de la mano del DT argentino estaban jugando poco y nada, razón por la cual decidieron concretar varios préstamos para que estos no pierdan más rodaje.

Lo notable acá es que de este grupo hay dos futbolistas que habían llegado recién en el mercado de pases que inicio de año. Hablamos de Julián Alfaro y Gonzalo Montes, quienes nunca lograron consagrase en la escuadra laica.

Mientras Julián Alfaro partió a Everton para esta segunda mitad del año, Gonzalo Montes se fue a Uruguay para jugar en el Montevideo City Torque, siendo parte del acuerdo que los azules logaron para fichar a Sebastián Rodríguez.

ver también No es con la dirigencia: destapan el nuevo incendio que provocó Álvarez en la interna de la U

Los siete jugadores que se fueron de la U en este mercado

Fabricio Formiliano (Unión Española)

Bianneider Tamayo (Unión Española)

Renato Huerta (Unión Española)

Gonzalo Montes (Montevideo City)

Julián Alfaro (Everton)

Agustín Arce (Limache)

José Castro (Huachipato)

Julián Alfaro apenas jugó seis partidos en el primer semestre en Universidad de Chile. Ahora está a préstamo en Everton. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En tanto a los refuerzos, los azules en este mercado ficharon a Sebastián Rodríguez (Montevideo City), Felipe Salomoni (Guaraní). Además, se concretaron los regresos de los préstamos de Ignacio Sáez de Deportes Concepción y David Retamal de la Universidad de Concepción.

ver también U de Chile va por un refuerzo de última hora en el cierre del libro de pases, pero con letra chica y más plazo

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la cancha este sábado 9 de agosto desde las 15:00 horas ante Unión Española en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025.