Este jueves cerró el mercado de fichajes del fútbol chileno. Everton hizo el último movimiento, mientras que otros terminaron quedándose con las ganas. Colo Colo, Ñublense, U. Católica y Cobresal fueron los únicos sin refuerzos en esta pasada.

Los ruleteros anunciaron la incorporación del delantero mexicano Sergio Hernández a las 22:00 horas del jueves. “¡Mucho éxito en este nuevo desafío!”, anunciaron en Everton, donde antes se reforzaron con Sebastián Sosa (Racing de Montevideo) y Julián Alfaro (U. de Chile).

U. Española concretó el fichaje de Franco Ratotti, delantero de 20 años de Unión de Santa Fe. Los hispanos sumaron antes a Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo, Renato Huerta, Cristián Insaurralde (U. La Calera) y Gonzalo Castellani (Ferrocarril Oeste de Argentina).

Otro equipo que tuvo varios movimientos fue U. de Chile. Los azules ficharon a Sebastián Rodríguez (Montevideo City Torque de Uruguay) y Felipe Salomoni (Guaraní de Paraguay). Por su lado, dejaron partir a Alfaro, Formiliano, Tamayo, Huerta, Gonzalo Montes, Agustín Arce y José Castro.

ver también Lo rompieron: Joaquín Montecinos toma drástica decisión tras ola de críticas en O’Higgins y Colo Colo

En Colo Colo y U. Católica no llegó nadie

Deportes La Serena concretó el fichaje del delantero Bryan Mendoza durante las últimas horas del jueves. Antes, habían sumado a Emanuel Herrera (Quilmes de Argentina) y Joaquín Fernández (Xolos de Tijuana).

Publicidad

Publicidad

En Deportes Iquique, se sumó al mediocampista Agustín Venezia (Deportivo Cuenca de Ecuador). Antes, fueron Marcos Gómez (Olimpia de Paraguay) y Salvador Sánchez (PAS Lamia de Grecia). Deportes Limache se quedó con el joven azul Agustín Arce, quien se sumó a Yorman Zapata (O’Higgins) y Joaquín Plaza (Newell’s de Argentina).

Otros movimientos importantes del mercado de pases fueron la llegada de Eduardo Vargas (Nacional de Uruguay) a Audax Italiano, Ronnie Fernández (Selangor de Malasia) a Palestino, Luciano Arriagada (Athletico Paranaense de Brasil) a Huachipato, y Francisco González (Defensa y Justicia de Argentina) y Maximiliano Romero (Argentinos Juniors) a O’Higgins.

Por último, Colo Colo dejó partir a Cristián Zavala (único refuerzo de Coquimbo Unido) y Brayan Cortés (Peñarol de Uruguay), ambos a quienes mandó a préstamo. No trajo refuerzos para reemplazarlos ni tampoco para cubrir otros puestos. Mismo caso de U. Católica, que dejó partir a Thomas Gillier (Montreal FC de la MLS), Francisco Arancibia (Garcilaso de Perú), Guillermo Soto (Tigre de Argentina) y Jader Gentil (Santa Clara de Portugal), pero no sumó a nadie.

Publicidad