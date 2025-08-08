Es tendencia:
Mercado de pases

Qué dejó el cierre del libro de pases: todos los movimientos del mercado de fichajes chileno

Este jueves 7 de agosto cerró el mercado de pases del fútbol chileno. Everton y La Serena sumaron el último día, mientras que Colo Colo y la UC no se movieron.

Por Javiera García L.

Así se terminó el mercado de fichajes
© Everton/La SerenaAsí se terminó el mercado de fichajes

Este jueves cerró el mercado de fichajes del fútbol chileno. Everton hizo el último movimiento, mientras que otros terminaron quedándose con las ganas. Colo Colo, Ñublense, U. Católica y Cobresal fueron los únicos sin refuerzos en esta pasada.

Los ruleteros anunciaron la incorporación del delantero mexicano Sergio Hernández a las 22:00 horas del jueves. “¡Mucho éxito en este nuevo desafío!”, anunciaron en Everton, donde antes se reforzaron con Sebastián Sosa (Racing de Montevideo) y Julián Alfaro (U. de Chile).

U. Española concretó el fichaje de Franco Ratotti, delantero de 20 años de Unión de Santa Fe. Los hispanos sumaron antes a Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo, Renato Huerta, Cristián Insaurralde (U. La Calera) y Gonzalo Castellani (Ferrocarril Oeste de Argentina).

Otro equipo que tuvo varios movimientos fue U. de Chile. Los azules ficharon a Sebastián Rodríguez (Montevideo City Torque de Uruguay) y Felipe Salomoni (Guaraní de Paraguay). Por su lado, dejaron partir a Alfaro, Formiliano, Tamayo, Huerta, Gonzalo Montes, Agustín Arce y José Castro.

Lo rompieron: Joaquín Montecinos toma drástica decisión tras ola de críticas en O'Higgins y Colo Colo

Lo rompieron: Joaquín Montecinos toma drástica decisión tras ola de críticas en O’Higgins y Colo Colo

En Colo Colo y U. Católica no llegó nadie

Deportes La Serena concretó el fichaje del delantero Bryan Mendoza durante las últimas horas del jueves. Antes, habían sumado a Emanuel Herrera (Quilmes de Argentina) y Joaquín Fernández (Xolos de Tijuana).

En Deportes Iquique, se sumó al mediocampista Agustín Venezia (Deportivo Cuenca de Ecuador). Antes, fueron Marcos Gómez (Olimpia de Paraguay) y Salvador Sánchez (PAS Lamia de Grecia). Deportes Limache se quedó con el joven azul Agustín Arce, quien se sumó a Yorman Zapata (O’Higgins) y Joaquín Plaza (Newell’s de Argentina).

Otros movimientos importantes del mercado de pases fueron la llegada de Eduardo Vargas (Nacional de Uruguay) a Audax Italiano, Ronnie Fernández (Selangor de Malasia) a Palestino, Luciano Arriagada (Athletico Paranaense de Brasil) a Huachipato, y Francisco González (Defensa y Justicia de Argentina) y Maximiliano Romero (Argentinos Juniors) a O’Higgins.

Por último, Colo Colo dejó partir a Cristián Zavala (único refuerzo de Coquimbo Unido) y Brayan Cortés (Peñarol de Uruguay), ambos a quienes mandó a préstamo. No trajo refuerzos para reemplazarlos ni tampoco para cubrir otros puestos. Mismo caso de U. Católica, que dejó partir a Thomas Gillier (Montreal FC de la MLS), Francisco Arancibia (Garcilaso de Perú), Guillermo Soto (Tigre de Argentina) y Jader Gentil (Santa Clara de Portugal), pero no sumó a nadie.

