Colo Colo anunció sus primeras determinaciones del mercado de fichajes. Se confirmó la llegada de Matías Fernández y la estadía de Jeyson Rojas, aunque hay que seguir esperando para definir otros temas de importancia como la situación de Cristián Zavala.

Después de la reunión del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa confirmó que todavía no hay un acuerdo respeto a la situación del jugador que estuvo a préstamo en Coquimbo Unido y desea continuar en el puerto.

“Si tengo que volver a Colo Colo, voy a estar bien, y si me tengo que quedar en Coquimbo, también. Es mucho más atractivo jugar Copa Libertadores, pero bueno, ahí tienen que decidirlo los dirigentes“, mencionó el jugador hace solo unas semanas.

¿Y entonces? “Estamos conversando con la gente de Coquimbo por Zavala, en los próximos días veremos su situación. Podría quedarse en Coquimbo o volver, ver un porcentaje del pase. Estamos trabajando”, contestó Aníbal Mosa sobre la situación del delantero de 26 años.

"Estamos conversando", dice Mosa sobre la situación de Zavala

Zavala y más: los temas que definir en Colo Colo

La situación de Cristián Zavala es una de las tantas que debe definir Colo Colo. El directorio de Blanco y Negro se volverá a reunir el martes 23 de diciembre para cerrar alguna otra de sus operaciones.

Aníbal Mosa comentó que, en el caso de la posible llegada de Damián Pizarro, “no hemos llegado al tema del 9 todavía, queremos cerrar la defensa”.

Además, sobre la situación de Brayan Cortés, contó que “estamos conversando con él para ver una posibilidad de préstamo en el extranjero. Está cerca, en los próximos días se podría definir. Es una conversación que tiene el gerente deportivo y el técnico”.