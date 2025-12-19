Colo Colo ha dado el, hasta ahora, gran golpe en el mercado de fichajes para la temporada 2026. El Cacique puso fin al misterio y, luego de días de negociaciones, este viernes aprobó a su primer refuerzo. ¿Su nombre? Matías Fernández Cordero.

Luego de que no le renovaran contrato a Mauricio Isla y Óscar Opazo, el Eterno Campeón perdió a sus dos principales laterales derechos. De inmediato Fernando Ortiz pidió encontrarles reemplazante como prioridad y durante las últimas horas salió humo blanco.

Campeón con Copa Sudamericana y uno de los jugadores más regulares de un equipo protagonista a nivel internacional, el ex Santiago Wanderers vuelve al país. Eso sí, por ahora será el único ya que los otros dos nombres que esperaban dejar cerrados aún no están listos.

Colo Colo da el OK y Matías Fernández Cordero es el primer refuerzo para el 2026

Colo Colo por fin respira tranquilo y tiene a su nuevo lateral derecho. El Cacique aprobó el arribo de Matías Fernández Cordero, quien en los últimos años defendió y fue figura continental con Independiente del Valle de Ecuador.

Matías Fernández Cordero vuelve a Chile para jugar en Colo Colo en 2026. Foto: Photosport.

Este viernes se llevó a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro en la que se analizaría su caso. Fue el periodista de Radio ADN Cristián Alvarado, quien destapó el OK. “Matías Fernández fue aprobado por el directorio de ByN y es el primer refuerzo de Colo-Colo para el 2026”.

Publicidad

Publicidad

El lateral llega libre luego de finalizar su contrato con Independiente del Valle y firmará un contrato por un año. Eso sí, con opción de extenderlo por uno más si se cumplen ciertos objetivos.

ver también La millonaria inversión de Colo Colo para asegurar a una figura del campeón Coquimbo Unido para 2026

Pero esa no es la única noticia que apareció desde el Estadio Monumental. El reportero reveló que “los nombres de Bruno Cabrera y Francisco Salinas por ahora están lejos de Colo-Colo“.

Aunque todo esto quedará más claro la próxima semana. O más específicamente el martes, cuando se lleve a cabo una nueva reunión de directorio en la que se verán los avances en los jugadores con los que conversan.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo asegura así a Matías Fernández Cordero y tiene a su nuevo lateral derecho. El Cacique no pierde el tiempo y mueve el mercado antes de fin de año, dnde espera sumar unos nombres más.

¿Cuáles fueron los números de Matías Fernández Cordero en Independiente del Valle?

Matías Fernández Cordero llega a Colo Colo luego de haber disputado 128 partidos oficiales en total con Independiente del Valle. En ellos marcó 1 gol y 17 asistencias en los 10.181 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Torneo de Ecuador, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.