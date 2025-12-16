Matías Fernández Cordero, el mediocampista y defensa chileno de Independiente del Valle, apareció fuerte en la órbita de Colo Colo como posible refuerzo del Cacique 2026. El oriundo de Valparaíso, con 30 años, es candidato a defender la camiseta alba.

Sin embargo, desde Ecuador avisan que en el país de latitud cero no hay mucho que decir por la fórmula comunicacional y organizativa del club.

En conversación con RedGol, el periodista del Canal del Fútbol de Ecuador, Óscar Portilla, manifestó que “Independiente es el campeón del fútbol ecuatoriano, el equipo que por largo se paseó en el torneo. Es un gran equipo desde hace muchos años y quizás compitan con LDU de Quito. Son los dos equipos más fuertes de los últimos años”.

“A diferencia de Liga, Independiente es un equipo muy prolijo, ellos no especulan mucho con la salida o llegada de jugadores o técnicos, porque tienen un equipo sombra: eso significa que en cada posición del terreno de juego, la dirigencia tiene siempre quien es la alternativa, el número dos”, agregó.

El comunicador expone que “con este número dos generalmente tienen hablado o conversado, incluso hasta varias veces un preacuerdo, sea jugadores o entrenador. Por eso cada vez que se va algún jugador lo reemplazan casi de manera inmediata”.

¿Matías Fernández a Colo Colo? Periodista ecuatoriano reacciona.

“Es un equipo muy sobrio, muy serio. No especulan con las salidas de jugadores o entrenadores. Es un poco la característica del equipo. Lo de Matías Fernández, ha cumplido buenos años, es un jugador muy interesante y no sería raro que ya lo tengan listo, pero sí sería raro que empiecen a decir que es posible la salida o que se está negociando. Eso no va a ocurrir”, añade.

Óscar Portilla explica que el club funciona muy reservado: “si una oferta viene de Chile, o de Colo Colo, no es que no se mueva nadie en Independiente. Lo que pasa es que acá no se filtra mucho a la prensa los movimientos de Independiente del Valle”.

“Tampoco se mueven mucho, es un equipo que más o menos se mantiene. Independiente es un equipo formador y se van principalmente a Europa, pero muy jovencitos. Uno no cree que Matías Fernández se mueva de Independiente del Valle, pero puede ser, el equipo también es empresa, para vender o darle el espacio a un joven”, sentencia Portilla.

