Hasta que cayó el primero. Tras largas semanas de rumores y negociaciones, Colo Colo tiene encaminado a su primer refuerzo: Matías Fernández. El lateral que pasó por la selección chilena será el nuevo jugador de los albos.

Tras la partida de Mauricio Isla, en Macul rápidamente se pusieron de cabeza a trabajar en renovar la defensa. Eso, considerando el adiós de valores como Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

Y como no quedaba un jugador calado en la plaza de lateral derecho, Francisco Salinas y Matías Fernández fueron los nombres apuntados por ByN. Sin embargo, este último tomó la delantero y ya es un hecho su arribo a Macul.

El contrato de Matías Fernández en los albos

Matías Fernández viene de impecables campañas en Independiente del Valle, de Ecuador. Su buen nivel lo tenía en la órbita de otros equipos, pero con Colo Colo las conversaciones avanzaron y está a una firma de ser oficialmente refuerzo.

“Colo Colo, a un paso de fichar a Matías Fernández. El lateral derecho queda libre de Independiente del Valle y el club trabaja en los últimos detalles para que firme por 2 años”, avisó el periodista César Merlo.

El jugador que fue seleccionado nacional en el último proceso de la Roja tiene 30 años y desde 2022 milita en el elenco ecuatoriano. Previo a eso pasó por Unión La Calera y su natal Wanderers.

En su reciente temporada con Independiente del Valle jugó 30 partidos, llegando a semifinales de Copa Sudamericana. Además, posee el título de la liga local este 2025, sumado a la propia Sudamericana del 2022.