El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo había tenido un inicio prometedor, pero poco a poco se ha ido desinflando. Las cosas llegaron a un punto crítico este miércoles, luego que los Blanquirrojos quedaran eliminados de su primer torneo de la temporada 2025/26.

Esta tarde el elenco de los chilenos no pudo y se despidió de la Copa del Rey luego de caer por la cuenta mínima frente al Deportivo Alavés. El Niño Maravilla, que celebró el nacimiento de su primera hija en las últimas horas, dijo presente desde el banquillo pero no pudo hacer mucho para revertir las cosas.

La única buena noticia la entregó el lateral, quien luego de semanas afuera por una lesión por fin pudo volver a las citaciones. Eso sí, manteniéndose sin ver acción por ahora.

Sevilla eliminado de la Copa del Rey con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufren su primer revés en su paso por el Sevilla de España. Los chilenos dijeron adiós a la Copa del Rey luego de caer por 1 a 0 ante el Deportivo Alavés en los dieciseisavos de final.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo quedaron eliminados de su primer torneo con el Sevilla. Foto: Sevilla.

Matías Almeyda sorprendió con algunas decisiones, entre ellas dejar al Niño Maravilla en la banca. Algo que terminó pagando caro ya que, más allá de los esfuerzos, fue el dueño de casa el que dominó las acciones del encuentro.

Las cosas se mantuvieron igualadas a 0 hasta los 79′, cuando un penal le permitió a Carlos Robles anotar el gol que les daría el triunfo. Esto llevó al DT a mover el tablero y mandar a la cancha a Alexis Sánchez, cuando quedaban menos de 10 minutos.

El Niño Maravilla trató de hacer lo suyo para igualar el marcador y así estirar la llave. No obstante, no encontró nunca la manera de derribar al muro defensivo del Deportivo Alavés, lo que los dejó fuera de la Copa del Rey.

El primer fracaso parece sacudir el proceso de Matías Almeyda, quien no lo ha pasado bien y lleva semanas en la mira. Quedará esperar para ver si esto le termina costando el puesto o si es que le dan una oportunidad más.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se despide de la Copa del Rey con un resultado amargo. Los chilenos viven un complejo presente con los Blanquirrojos, que se están quedando afuera de todo en el cierre de la primera parte de la temporada.

¿Cuándo juega el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Sevilla dejan atrás la Copa del Rey para poner la mira en el partidazo que se les viene en La Liga de España. Este sábado 20 de diciembre desde las 17:00 horas los chilenos y su equipo visitan al Real Madrid.

