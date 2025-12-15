El capitán del Sevilla sabía que en la interna del club había aires de revancha tras dos semanas turbulentas y Matías Almeyda apostó por Alexis Sánchez en la oncena titular. Y sus pupilos le dieron la razón: golearon por 4-0 al Real Oviedo y volvieron a ilusionarse con boletos a copas europeas.

Este referente que tiene el vestuario sevillista sacó la voz convencido de que van por el camino correcto. Se trata de Nemanja Gudelj, jugador de 34 años que lleva un buen tiempo en el Sánchez Pizjuán. Llegó en julio de 2019 desde el Guangzhou Evergrande de China en condición de agente libre.

“Llevábamos ya dos temporadas sin ganar un partido así de tranquilo. El último fue ante Granada. La gente merecía un día así, nos apoya siempre. Y nosotros también. Después de dos semanas difíciles dimos un paso adelante ante el Valencia, una pena no sacar los tres puntos”, manifestó Gudelj sobre el empate 1-1 en la fecha pasada.

Alexis Sánchez ante el Real Oviedo jugó 77 minutos: salió reemplazado por Chidera Ejuke, autor del cuarto gol. (Fran Santiago/Getty Images)

Se refería a las jornadas después de perder el derbi ante Real Betis. Eso le puso un manto de dudas al ciclo de Almeyda. El equipo cosechó tres derrotas en cuatro partidos. Pero un triunfo en la Copa del Rey y un empate con una victoria en La Liga revitalizaron al equipo.

Nemanja Gudelj juega como volante central o defensor en el Sevilla. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Lo hemos mejorado y ganamos merecidamente. El equipo ha dado una reacción muy buena después del derbi. Estábamos bastante tranquilos, estamos muy seguros atrás. Una pena el gol ante Valencia, la portería en cero es muy importante en todos los partidos”, expuso Gudelj.

Una misión que el portero griego Odysseas Vlachodimos de todas formas sí ha podido lograr. Aunque el helénico nacido en Alemania, quien está a préstamo desde el Newcastle de Inglaterra, sólo lo hizo en tres oportunidades. “Lo hicimos bien, marcamos cuatro goles. Sólo puedo felicitar al equipo“, marcó Nemanja Gudelj de esta presentación.

ver también DT del Sevilla se saca el sombrero por Alexis Sánchez y su esfuerzo incansable vs Oviedo: “A su edad…”

Capitán del Sevilla se cuadra con la mentalidad de Alexis Sánchez

Para Nemanja Gudelj, el capitán del Sevilla, haber sumado jugadores del tipo de Alexis Sánchez es positivo. No lo nombra directamente, pero sí recuerda las últimas dos campañas. En la pasada, el cuadro de Nervión coqueteó peligrosamente con el descenso.

Publicidad

Publicidad

“Un partido así hace mucho que no lo teníamos, la gente lo merece. Todo el mundo sabe lo que hemos sufrido, ha sido mucho”, recapituló Gudelj, quien también jugó en el Sporting Clube de Portugal y el Ajax de los Países Bajos. Sabe que no es fácil lograr cosas en la máxima categoría hispana.

Alexis Sánchez y Gudelj en la derrota ante el Espanyol.

Pero al menos promete un esfuerzo para conseguirlo. “Vamos a dar todo para ir creciendo esta temporada para seguir ganando partidos”, expuso Gudelj, una de las voces fuertes que tiene el vestuario sevillista.

Publicidad

Publicidad

ver también La contundente reflexión del DT de Sevilla por Oso, la amenaza a la titularidad de Gabriel Suazo: “Si se elevan…”

Revisa el compacto de la goleada del Sevilla ante Oviedo en La Liga 25-26

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Luego de la victoria ante el Real Oviedo, el Sevilla se tomó un respiro en la tabla de posiciones y sueña con consolidarse en la parte alta.

Publicidad