Terminó el Campeonato Nacional y, con ello, los distintos clubes empiezan a planificar lo que será la próxima temporada y los refuerzos que llegarán a los distintos equipos. Con eso en mente, hay un jugador con una exitosa carrera en el fútbol chileno que dejó en claro su deseo de volver a la liga.

Fausto Grillo llegó el 2022 a Chile donde se sumó a O’Higgins, equipo donde tuvo una gran temporada y fue una de las figuras del elenco rancagüino. Tras esto, el defensa argentino saltó a España donde se sumó a U.D. Ibiza.

Tras esto, el jugador pasó por Universidad Católica de Ecuador y luego volvió a Argentina este 2025 para sumarse a Belgrano de la Primera División. Sin embargo, en julio de este año rescindió su contrato y se sumó a Atlético Tucumán, con quienes tiene contrato hasta el 2026.

Fausto Grillo revela que le gustaría regresar a Chile

El defensa de 32 años conversó con AS en donde habló de su presente en Argentina y sus ganas de volver al Campeonato Nacional.

Grillo señaló que ha sido sondeado por cuatro clubes. “Siempre me han llamado desde allá porque dejé una buena imagen en O’Higgins. Hoy sí me gustaría volver”.

Grillo habló de su deseo de volver a jugar en Chile

Agregando que de Rancagua, club donde debutó en Chile no ha sido contactado. “Todavía no me han hablado de O’Higgins, pero sería lindo. Los hinchas siempre me escriben, así que me quedó mucho cariño por el club. Si me llegara algo oficial de ellos, les daría prioridad”.

En la misma añade que también sería lindo ser llamado de alguno de los grandes de Chile, donde dejó en claro su preferencia. “Sería algo muy lindo para mi carrera estar en un club que pelee campeonatos. Vi cómo los hinchas acompañan, porque me ha tocado enfrentarlos por Copa Sudamericana y siempre están alentando”.

“No hay favorito, pero Universidad Católica me parece un club muy ordenado y hace poco terminaron el estadio. Siempre me pareció un club muy atractivo e interesante”, añadió.

También habló de su situación actual, donde tiene contrato hasta 2026 con Tucumán. “Tendría que sentarme a hablar con los directivos, pero daría a entender que es algo familiar, porque quiero más estabilidad para mi hijo, quiero que se críe en Chile”.

“Hoy, con 32 años, la situación es diferente y se puede llegar a un acuerdo para rescindir. Si es fuera de Argentina, el club me dejaría salir”.