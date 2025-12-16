Universidad de Chile trabaja en encontrar rápidamente un entrenador en el mercado de fichajes, tras la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez quien decidió dar un paso al costado, teniendo contrato activo por todo 2026.

En ese sentido, uno de los primeros que lideró la lista de candidatos para asumir en la banca bullanguera fue Francisco Meneghini, incluso fechas antes de terminar la Liga de Primera.

Su buena campaña con O’Higgins, donde alcanzó la clasificación a la Copa Libertadores llamó la atención en algunos de los directores de Azul Azul, aunque, al parecer, tendrán que olvidarse.

Todo, porque ya está listo un acuerdo de renovación del técnico argentino y el cuadro de Rancagua, de manera de disputar el torneo internacional y armar un buen plan para el año que viene.

Francisco Meneghini fue el primer candidato a la banca de U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también La reunión de emergencia en U de Chile en medio de importantes decisiones para el próximo año

¿Qué pasó con Paqui Meneghini en la U?

Así al menos lo detalla el diario El Mercurio, quienes hicieron un especial de los movimientos en el mercado de fichajes, donde aseguran que el acuerdo de O’Higgins y Paqui Meneghini avanza.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, dejan en claro que pese a que las conversaciones se han extendido por varios días, la idea es firmar el acuerdo de renovación para pensar en el plantel para la Copa Libertadores.

“Después de semanas de incertidumbre, todo indica que Francisco Meneghini seguirá en Rancagua”, detallan en su información, por lo que queda descartado como opción en Universidad de Chile.

Con esto los azules mueven su lista, donde los que lideran, Renato Paiva y Martín Anselmi, son opciones aunque lejanas por los montos económicos que significan para la operación.

Publicidad

Publicidad