Copa UC

U. Católica vs. Perú: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa UC Sub 17

La UC se enfrenta a los del Rimac en el renovado Claro Arena.

Por Franccesca Arnechino

Copa UC sub 17.
© cruzados.clCopa UC sub 17.

El fútbol nacional vivirá una nueva experiencia este mes, con la Copa UC Sub-17, con jóvenes promesas listas para desplegar su talento en uno de los campeonatos formativos más importantes del país.

Entre el 16 y el 20 de diciembre se disputará la decimoctava edición de este tradicional torneo, en el que Universidad Católica buscará imponer su localía en el Grupo A, enfrentando a destacados rivales internacionales como las selecciones de Colombia, Perú y Qatar, que también llegan con grandes expectativas.

Universidad Católica vs. Perú se enfrentan este miércoles 17 de diciembre, desde las 19:50 horas de Chile, en el Estadio Claro Arena, por la Copa UC Sub 17.

El duelo entre cruzados e incaicos, será transmitido en vivo por TV a través de la señal de TNT Sport y de forma ONLINE por HBO Max para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Podrás verlo en los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • VTR: 56/781
  • DirecTV: 502/1502
  • Movistar: 595/870
  • Claro: 92/592
  • Zapping: 52
  • TuVes HD: 243/131
  • Entel: 109
  • Mundo: 66/566
  • GTD/Telsur: 251/890
Grupos Copa UC Sub 17

  • Grupo A: Universidad Católica, Colombia, Perú y Qatar.
  • Grupo B: Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela.
Cada equipo disputará tres partidos en la fase inicial, lo que permitirá ver duelos variados, ritmos distintos de juego y equipos que llegan con propuestas futbolísticas muy marcadas.

