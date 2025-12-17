La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sorprendió al mundo gamer y futbolero tras confirmar su regreso a los videojuegos, en específico se trata de una colaboración con Netflix Games para lanzar un nuevo título de fútbol, que buscará marcar una nueva era dentro del fútbol digital.

La información publicada por FIFA fue desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estudio con sede en California que actualmente colabora como apoyo en el desarrollo de 007: First Light, el nuevo proyecto de IO Interactive.

De acuerdo al comunicado oficial emanado por el ente regulador del fútbol mundial, el juego apunta a ser “fácil de aprender, emocionante de dominar y preparado para que cualquiera se una” , apostando por una experiencia accesible y multiplataforma. ¿La novedad? Podrá jugarse en televisores, tanto en modo individual como en multijugador online, utilizando dispositivos móviles como control.

Un juego pensado para el Mundial de 2026

La propia FIFA confirmó que el juego oficial del Mundial 2026 se publicará durante ese mismo año y estará disponible sin costo adicional para los suscriptores de Netflix, marcando así el regreso de la FIFA al primer plano del fútbol virtual.

El lanzamiento del videojuego está previsto para la antesala del Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre los meses de junio y julio de este 2026.

Alain Tascan, presidente de Netflix Games, aseguró que la Copa del Mundo será “el evento cultural de 2026”, y que este título permitirá “devolver el fútbol a sus raíces con algo que cualquiera puede jugar simplemente tocando un botón”.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el proyecto “marca una nueva era del fútbol digital”, mientras que Casper Daugaard, fundador y CEO de Delphi Interactive, sostuvo que el objetivo es crear “el juego de fútbol más divertido, accesible y global jamás creado”.