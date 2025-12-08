La selección argentina conoce su destino tras el sorteo de grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Albiceleste partirá su defensa del título en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania.

Pero hubo un detalle curioso. Es que el DT de Argentina, Lionel Scaloni, fue el encargado de subir el trofeo del Mundial al escenario… pero con guantes.

Es sabido que el anhelado trofeo sólo puede ser tocado por entrenadores y futbolistas que la hayan ganado. Scaloni podía, pero en la ceremonia hubo una confusión y el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disculpó de inmediato.

“Quiero decir algo, porque no lo sabía: te ofrezco disculpas, Lionel Scaloni, por lo que pasó. Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo”, dijo Infantino.

Ronaldo le tuvo que avisar a Infantino…

Agregó que “pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Te pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho El Fenómeno (Ronaldo). En nombre de la FIFA, ven ahora la puedes entregar una vez más“.

Ante las palabras de Infantino, Scaloni respondió “gracias, porque me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona… de verdad. Bueno, no pasa nada“. El directivo bromeó asegurando que “después de ser campeón del mundo cada día pareces más joven“.

Sobre los rivales en el Mundial, Scaloni expuso que “como dije, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido”.

“Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos, jugar cada partido como si fuera el último”, sentenció el entrenador de Argentina campeona del mundo.

