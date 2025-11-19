El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 empieza a definir a sus últimos clasificados, aunque la selección argentina ya está dentro para defender su título conseguido en Qatar 2022. La duda es si La Albiceleste contará o no con Lionel Messi en el plantel.

Como sea, el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya se puso la camiseta de Argentina para el Mundial y no esconde su deseo de ver a La Pulga en una sexta Copa del Mundo.

“Permítanme centrarme un momento en la Selección Argentina, la actual campeona del mundo fue la primera representante de la Conmebol en clasificarse para el próximo Mundial y sin dudas sueña con conseguir la cuarta estrella“, dijo Infantino en el Olé Sports Summit, de Diario Olé.

El presidente de la FIFA destacó que “mantener un nivel tan alto a través del tiempo no es fácil y Argentina lo ha conseguido. Felicidades a todos, a todo el plantel, así como a Lionel Scaloni y al Chiqui Tapia“.

ver también Que se note menos: Gianni Infantino deja a la FIFA plagada de argentinos en cargos de poder

Infantino quiere ver a Messi en el Mundial

“Esperar para deleite de todos que Leo Messi juegue la sexta Copa Mundial de la FIFA de su carrera, es un hecho sin precedentes que no hace más que confirmar el carácter histórico que tendrá el Mundial del próximo año“, añadió Infantino sin esconder su conocida predilección por la Albiceleste y el 10 trasandino.

A Infantino sólo le faltó decir que quiere ver a Messi campeón del Mundo otra vez.

Publicidad

Publicidad

El directivo suizo-italiano sentenció que “íconos futbolísticos como Messi han sido cruciales para el crecimiento de nuestro deporte en Estados Unidos. Un país que sigue con devoción el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto, Messi es un ídolo reconocido y respetado por todos, un verdadero embajador que además sigue rompiendo récord en la MLS“.

Cabe recordar que Messi cumplió 38 años el pasado 24 de junio, hoy como jugador del Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos.

ver también ¿Quién tomó la foto? Futbolista de la U de Chile comparte voto a Lionel Messi en las elecciones

Infantino ya se puso la camiseta de Argentina a meses del Mundial 2026 sin rodeos, incluso haciendo oídos sordos a las múltiples críticas que apuntaron a que Qatar 2022 y la misma Copa América de Estados Unidos 2024 estaban pensadas para darles la gloria a Messi y compañía.

Publicidad