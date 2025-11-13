Parece mentira pensar que O’Higgins y Lionel Messi puedan tener algo en común. Aunque ocurrió cuando Julio Barroso, compañero de la Pulga en el Mundial Sub 20 que Argentina ganó en Holanda 2005, fichó por el Capo de Provincia. Pero también pasó algo más que une al crack rosarino con los celestes.

Y en plena fecha FIFA. En Europa, además. No, no es una tomadura de pelo. Se trata de uno de los dueños del elenco rancagüino: Christian Bragarnik, parte de la cúpula de cuatro socios que adquirió el club. El conocido agente trasandino es además propietario del Elche de España.

Hasta ahí, no tiene por dónde aparecer Messi. Pero de todas formas lo hizo: la selección de Argentina llegó hasta el estadio Martínez Valero para tener una práctica bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Uno de los que asistió al reducto donde hace de local el cuadro ilicitano por supuesto fue el “10”.

Lionel Scaloni y su cuerpo técnico en el estadio del Elche. (Foto: Argentina).

Por supuesto que la presencia de Messi reventó las expectativas. Y tuvo a Bragarnik como protagonista de una ofrenda para el jugador que milita en el Inter Miami de Estados Unidos. Una camiseta del Elche con el número que tanto lo representa. “Su reacción al verla”, contó la cuenta de X del citado club, que se desempeña en la máxima categoría del fútbol español.

Propietario de O’Higgins y Matías Dituro aprovechan de compartir con Lionel Messi

Pero no sólo el poderoso empresario dueño de O’Higgins tuvo un momento para estar con Lionel Messi. También lo hizo el director técnico del equipo, Éder Sarabia, quien conoció a la Pulga cuando era ayudante de Quique Setién en el Barcelona.

Y hubo un golero que dejó un gran recuerdo en el fútbol chileno que aprovechó de tomarse una fotografía junto a Lio: Matías Dituro, jugador clave en el tetracampeonato que obtuvo la Universidad Católica en torneos largos de la máxima categoría chilena.

La foto de Matías Dituro junto a Lio Messi. (Captura X).

“Con el mejor del mundo. ¡Gracias, Leo!”, escribió el avezado golero, quien en Chile también defendió el arco de Deportes Antofagasta. Esta práctica abierta se llevó a cabo en la antesala del único partido amistoso que la selección campeona del mundo disputará en esta fecha FIFA. Frente a Angola en Luanda, la capital del país africano. Y varios aprovecharon la visita para compartir con el crack rosarino.

¿Cuándo juega Argentina vs Angola?

Argentina visitará a Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 horas, según el horario de Chile continental. El duelo se disputará en el estadio 11 de novembro, en Luanda, la capital angoleña.