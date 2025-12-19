Humo blanco salió este viernes en el Estadio Monumental. Esto luego de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmara el primer fichaje de Colo Colo de cara a la temporada 2026. Se trata de Matías Fernández Cordero, lateral derecho de 30 años que llega en condición de jugador libre tras su paso por Independiente del Valle de Ecuador.

En ese contexto, el timonel de la concesionaria alba salió a aclarar varios puntos con miras al próximo año, temporada en la que el Cacique solo disputará competencias a nivel local: el Torneo Nacional, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

Fechas de la pretemporada y tres amistosos para Colo Colo 2026

Fue en ese marco donde el mandamás albo dio a conocer las fechas de regreso del plantel para la temporada 2026, señalando que el Popular volverá a los trabajos el próximo 3 de enero , día en que se realizarán los tradicionales exámenes médicos. Posteriormente, y antes del anunciado viaje a Uruguay, el equipo tendrá algunos días de entrenamiento en Chile.

“La pretemporada parte el 3 con los exámenes médicos en Meds” señaló Mosa, para posteriormente agregar: “desde el 4 al 11 nos vamos a Pirque con 7 u 8 días de trabajo. El 12 tienen libre, el 13 nuevamente hay trabajos en el Monumental y el 14 se viaja a Uruguay para los amistosos, que tenemos tres, el 15, 18 y 21 (de enero). Eso también quedó aprobado, así que vamos avanzando” cerró.

Los tres rivales de Colo Colo en Uruguay

Si bien Mosa no entregó mayores detalles sobre los amistosos que jugaría el Cacique durante su pauta de prensa, el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, adelantó los tres equipos que Colo Colo enfrentaría en una nueva edición del torneo Serie Río de la Plata.

De acuerdo a la información entregada por el comunicador a través de su cuenta de X, los albos jugarán ante Olimpia de Paraguay, Peñarol de Uruguay y un tercer rival aún por definir, que saldría entre Independiente de Avellaneda dirigido por un viejo conocido Gustavo Quinteros, Vélez Sarsfield o Liverpool de Uruguay.

