Casas de apuestas con bono de bienvenida de Chile en 2025

Las top 5 casas de apuestas con bono de bienvenida en Chile son atractivas por el saldo extra que ofrecen y algunos recursos más.

Existen diversas casas de apuestas con bono de bienvenida en Chile. Si estás pensando en comenzar en tu camino de las apuestas, será mejor que escojas el bookmaker adecuado. Es importante que no solo te dejes llevar por la cantidad de bonificación que ofrecen los operadores, sino por las herramientas y confiabilidad de estas.

Top 5: Casas de apuestas con bono de bienvenida en Chile

Hay muchas casas con bonos de bienvenida en Chile, por lo que a continuación te mostraremos las que conforman el top 5, seleccionadas también por la calidad de los servicios que ofrecen.

Bono de bienvenida de bet365

La casa de apuestas bono de bienvenida de Chile más atractiva es bet365. Lo llamativo de este bookmaker es que ofrece una alta cantidad de deportes y mercados para hacer apuestas anticipadas y en vivo.

Además, ofrece distintos bonos y promociones para todos sus jugadores. Una de las ofertas más atractivas son las ‘supercuotas’, pues cada día te presenta cuotas por encima del promedio en apuestas combinadas.

Su oferta de bienvenida también es distintiva, pues ofrece hasta 30 USD (el equivalente a unos 27.000 pesos chilenos). Solo es importante que tomes en cuenta los siguiente ‘T&C’:

NUEVOS CLIENTES

CONSIGA HASTA

$30

EN CRÉDITOS DE APUESTA

Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta

Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones

En los torneos que te recomendamos apostar si es que te gusta el fútbol son: Primera División de Chile, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, entre otras europeas más.

Imagen de bet365.

Bono de bienvenida de 1xbet

1xbet también conforma la lista de las casas de apuestas bono de bienvenida de Chile. El operador es uno de los más recomendados por sus mercados de apuestas y diversidad de métodos de pago para depósitos y retiros.

Mientras que otros operadores solo poseen máximo 10 métodos de depósito, 1xbet triplica esta cantidad. Si es que manejas criptomonedas, el operador también te permite hacer depósitos para que apuestes en tus torneos favoritos.

Específicamente, el bono de bienvenida del operador es del 100% de hasta $500.000 CLP. Solo considera las siguientes condiciones:

El depósito mínimo requerido es de $740 CLP.

Rollover x5

Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores.

Tienes 30 días para aprovechar el bono.

Para mayores de 18 años.

Imagen de 1xbet.

Bono de bienvenida de Betano

Más allá que Betano sea una de las casas de apuestas bono de bienvenida de Chile, no hay duda que ofrece una de las mejores experiencias de usuario. Su plataforma es tan amigable y rápida para apostar que la hace llamativa para los nuevos jugadores.

Aunque no ofrece muchas promociones, las que posee son las necesarias para incrementar tu saldo considerablemente para las apuestas deportivas y juegos de casino.

Otro detalle a destacar es que el servicio de apuestas en vivo es rápido. Prácticamente las cuotas se actualizan al instante cuando deseas apostar por tu equipo o jugador favorito. La bonificación del operador es del 100% de hasta $200.000 CLP. Eso sí, considera los siguientes términos y condiciones:

No es válido si haces depósitos por medio de las plataformas online Skrill o Neteller.

La cantidad mínima de depósito para recibir el bono es de $5.000 CLP.

Solo contarán las apuestas deportivas colocadas con cuotas mayores a 1.65 en los 30 días posteriores a la aceptación del bono.

El requisito de apuestas se calcula en el momento en que se liquidan las apuestas.

Bono de bienvenida de Jugabet

Aunque Jugabet no es tan popular como las otras casas de apuestas bono de bienvenida de Chile, lo que destaca del operador son sus generosos bonos de bienvenida. En total, el bookmaker te ofrece hasta hasta $1.500.000 CLP más una apuesta gratuita de $41.000 CLP. Las apuestas se reparten de la siguiente manera:

Primer depósito: 125% hasta $500.000 CLP + $5.000 CLP en apuesta gratis + $1.000 CLP extra Segundo depósito: $5.000 CLP en apuesta gratis. Tercer depósito: 50% hasta $500.000 CLP + $10.000 CLP en apuesta gratis (con depósito de $10.000 CLP). Cuarto depósito: $10.000 CLP en apuesta gratis (con depósito de $10.000 CLP). Quinto depósito: 100% hasta $500.000 CLP + $10.000 CLP en apuesta gratis (con depósito de $10.000 CLP).

Por su parte, estos depósitos, es importante que consideres los siguientes ‘T&C’:

El monto máximo del bono es de $500.000 CLP.

Las apuestas deben ser: simples con cuota mínima de 1.8, y combinadas con al menos 2 selecciones, cada una con cuota mínima de 1.4.

Requisito de apuesta (rollover) de x7 el monto del bono.

El bono es válido por 7 días desde su activación.

Imagen de Jugabet.

Bono de bienvenida de Betsson

Betsson es otra de las casas con bonos de bienvenida atractivos. De igual forma, el bookmaker se destaca por los mercados que ofrece y buen servicio de app. En comparación con otros operadores, su aplicación es rápida, intuitiva y amena, lo que hace que la experiencia de usuario sea muy buena. El bono de bienvenida es de una apuesta gratuita de $10.000 CLP. Eso sí, considera estos ‘T&C’:

Oferta exclusiva para nuevos usuarios registrados en Chile.

Para mayores de 18 años.

El monto mínimo de depósito para aplicar a la oferta es de $20.000 y la apuesta gratuita que podrías recibir será de $10.000.

La apuesta estará disponible durante 3 días para su uso en apuestas deportivas

Estas son las condiciones de apuestas: en categoría fútbol, con cuotas desde 3.0 y solo para apuestas pre-partido.

¿Qué es un bono de bienvenida?

Un bono de bienvenida es una oferta que ofrecen distintas casas de apuestas para brindarte un saldo extra para tus primeras apuestas. Así, tienes la chance de obtener mayores ganancias y la oportunidad de conocer el funcionamiento de la plataforma de apuestas.

Generalmente, se otorga al momento del primer depósito o registro y puede presentarse como un porcentaje adicional de dinero para apostar, apuestas gratis o tiradas gratis en el caso de los casinos. El fin de estos bonos es que mayor cantidad de jugadores se inclinen a usar la web de apuestas. Por eso, en Chile existen diversas casas de apuestas con bono de bienvenida.

¿Cómo saber qué bono de bienvenida es mejor?

Es importante que al escoger una promoción de una de las casas con bonos de bienvenida, revises cuidadosamente las condiciones asociadas, como el requisito de rollover, el monto mínimo de depósito y la cuota mínima exigida para que las apuestas sean válidas.

Si es que al ver que todas las condiciones son aceptables, no dudes en aprovechar la promoción. Hay casas con bonos de bienvenida de Chile que ofrecen una alta cantidad de ‘cash’, pero sus condiciones son imposibles de cumplir, por lo que debes tener cuidado.

Conoce los términos y condiciones

Los ‘T&C’ son claves en estas promociones. Si es que todavía no te quedan claros, mira con detenimiento la explicación de cada uno de ellos.

Rollover

Es la cantidad de veces que debes apostar el valor del bono (y a veces también el depósito) antes de poder retirar las ganancias. Por ejemplo, si el saldo del bono es de $10.000 CLP y el rollover es x5, tendrás que apostar $50.000 CLP en total para liberar el bono.

Cuotas mínimas

Se refiere a la cuota más baja que deben tener las apuestas para que cuenten en el cumplimiento del rollover. Generalmente, debe ser igual o superior a 1.50 o 2.00, según los términos del bono de las casas de apuestas bono de bienvenida de Chile.

Monto mínimo para apostar

Las cuotas mínimas se refieren a la cantidad mínima de dinero que debes ingresar en tu cuenta para poder activar el bono de bienvenida. Este monto varía por cada casas con bonos de bienvenida de Chile, aunque suele ser bajo.

Vigencia del bono

Es el plazo que tienes para usar el bono o cumplir los requisitos de apuesta desde el momento en que se activa. Por lo general ,las casas de apuestas bono de bienvenida de Chile brindan entre 7 y 30 días.

¿Cómo se obtiene uno de estos bonos?

Para obtener estos bonos tienes que cumplir con dos condiciones: ser nuevo en la casa de apuestas y, en algunos casos, hacer un depósito mínimo. Igual, trata de seguir estas indicaciones:

Ingresa a una de las casas de apuestas bono de bienvenida. Completa el formulario de registro e ingresa el código promocional si es necesario. Tomando en cuenta el monto mínimo para apostar, realiza tu primer depósito. Acepta los ‘T&C’ y recibe los beneficios de la promoción.

Preguntas frecuentes sobre las casas de apuestas bono de bienvenida de Chile

¿Los bonos son dinero real?

Los bonos no son dinero real, solo es un saldo extra que puede convertirse en real si cumples con una serie de requisitos, como el de rollover.

¿Qué página de apuestas te da bono de bienvenida?

Muchas páginas de apuestas te brindan bonos de bienvenida, como bet365, 1xbet, Betano, Jugabet y Betsson.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas en Chile?

La mejor casa de apuestas depende de tus gustos. Si es que prefieres la experiencia de usuario, bet365 y Betano pueden ser las mejores, en cambio si priorizas las formas de pago, 1xbet puede ser la ideal en Chile.