U. Católica sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Los cruzados suman cuatro refuerzos y se acercan al quinto, mientras renovaron los contratos de seis jugadores para la temporada 2026.

En las últimas horas, se conoció que, además de Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Jhojan Valencia y Darío Melo, otro jugador firmaría su continuidad: Agustín Farías.

Un caso muy distinto es el de Tomás Asta-Buruaga. A inicios de este mes, el defensor declaraba que “el club se acercó a mi representante, así que estamos en conversaciones para renovar”. Sin embargo, por estos días el jugador parece más fuera que dentro de la UC.

Desde El Mercurio revelaron que el zaguero no continuaría en la precordillera: “Tomás Asta-Buruaga terminó contrato y pese a que fue importante para el técnico Daniel Garnero hoy es considerado prescindible“.

El mercado de fichajes de U. Católica

Por ahora, U. Católica ha anunciado a cuatro refuerzos: Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernando Cerezo y Matías Palavecino. La lista no se detendría ahí, porque el club ahora dialoga con César Munder para su regreso.

Los cruzados iniciarán su pretemporada el lunes 5 de enero. Por ahora, no hay información respecto a posibles amistoso de pretemporada.