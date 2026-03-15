La grave lesión que sufrió Tomás Asta-Buruagay que le tendrá fuera de las canchas por seis meses, además de las críticas al desempeño de Bernardo Cerezo, provocan una reacción en cadena dentro de Universidad Católica.

Producto de esta situación, Los Cruzados tendrán un plazo de 15 días para poder incorporar un nuevo refuerzo, según indica el artículo 14 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2026 que indica esta excepción.

Por ello, el técnico de Católica, Daniel Garnero, fue enfático en señalar que “lo vamos a charlar y vamos a ver si podemos suplir la falta de un jugador como Tomy. Lo hablaremos durante la semana y buscaremos la mejor solución”.

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Garnero pide refuerzo a Católica tras grave lesión

El asunto se torna más complejo para los precordilleranos, puesto que los dos futbolistas de su cantera para esa posición, como Sebastián Arancibia y Jeffrey Sekgota, están lesionados. Lo que obliga al DT argentino a tomar medidas.

La primera de ellas, más de emergencia, sería aprovechar la inminente vuelta a las canchas de Daniel González para abrir por la banda derecha a Branco Ampuero. La segunda desde ya no gusta mucho a los hinchas de Católica.

Es que La Franja deberá buscar a algún jugador que actualmente esté sin club para firmarlo. Y aquí aparece el nombre de Mauricio Isla, quien a sus 37 años no tiene equipo tras su polémica salida de Colo Colo, y viene de tener una polémica salida de la UC. ¿Lo buscarán?

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Mauricio Isla está sin club, ¿lo buscará Católica como refuerzo? (Photosport)

En síntesis

Tomás Asta-Buruaga estará seis meses fuera de las canchas por una grave lesión.

estará seis meses fuera de las canchas por una grave lesión. Quince días es el plazo legal de Universidad Católica para fichar un nuevo refuerzo.

es el plazo legal de Universidad Católica para fichar un nuevo refuerzo. Mauricio Isla surge como opción de fichaje al encontrarse actualmente como jugador libre.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Por la primera fecha del Grupo B en Copa de la Liga, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Universidad de Concepción, este domingo 22 de marzo desde las 18:00 horas.

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