Ante la intensa temporada de U. Católica, Daniel Garnero respondió por el plantel y la posibilidad de reforzar en el mercado de fichajes.

U. Católica completó una tremenda semana con su triunfo frente a Huachipato en la Liga de Primera. Los cruzados, aun con la alegría de superar a Boca Juniors y clasificar en Copa Libertadores, vencieron en Talcahuano.

La victoria permitió a los cruzados escalar en la tabla de posiciones, ubicándose en el segundo lugar. Están a 10 unidades del líder, Colo Colo, en el torneo nacional.

Considerando todo lo que viene para la UC ahora, donde la Copa Chile también se suma a la competencia del año, a Daniel Garnero le hicieron la pregunta del millón: ¿Está pensando en refuerzos para el segundo semestre?

“Cuando armamos el plantel a principios de año, sabíamos de la exigencia y la competencia. Terminó mayo, que era un mes complicado, y lo hicimos bien, el plantel está bien“, partió diciendo.

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“Tener un plantel amplio siempre es bueno”: Daniel Garnero responde por posibles refuerzos en U. Católica

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“Pero a nosotros los entrenadores, siempre que se pueda reforzar… Si podemos traer a alguien que venga y refuerce el plantel, lo vamos a intentar y lo vamos a hacer“, prometió Daniel Garnero.

“Siempre es bueno, por todas las competencias que tenemos, tener un plantel amplio. Hoy el resultado que obtuvimos es por tener ese plantel. Jugadores que quizás no venían jugando, que tienen un gran nivel y son excelentes futbolistas, pudieron hacerlo”, explicó.

“El plantel está muy bien. Con los contratiempos lógicos de tanta competencia, pero no nos podemos quejar. Tuvimos pocas bajas, algunas largas como las de Tomy, Diego Valencia, cosas que lamentablemente pasan, pero lo fuimos llevando con inteligencia, con confianza”, sumó.

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