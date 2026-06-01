Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime: minuto a minuto y EN VIVO por los octavos de Roland Garros

El tenis chileno vuelve a los octavos de final de Roland Garros, porque este lunes Alejandro Tabilo (36°) tiene un partido grande ante Félix Auger-Aliassime (6°).
El zurdo viene de sumar sendas victorias en singles y en el dobles del segundo Grand Slam del año, por lo que llega con ritmo de competencia al partido con el canadiense.
Tabilo y Auger-Aliassime tienen un partido en la estadística, el cual ganó el norteamericano por 6-3 y 6-3, en la ronda de 64 del Masters de Shanghai 2025.
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En vivo: Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime
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|Félix Auger-Aliassime (6°)*
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