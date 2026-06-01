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Roland Garros

Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime: minuto a minuto y EN VIVO por los octavos de Roland Garros

El tenista chileno se mide ante el canadiense por los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo en Roland Garros.
© GettyAlejandro Tabilo en Roland Garros.

El tenis chileno vuelve a los octavos de final de Roland Garros, porque este lunes Alejandro Tabilo (36°) tiene un partido grande ante Félix Auger-Aliassime (6°).

El zurdo viene de sumar sendas victorias en singles y en el dobles del segundo Grand Slam del año, por lo que llega con ritmo de competencia al partido con el canadiense.

Tabilo y Auger-Aliassime tienen un partido en la estadística, el cual ganó el norteamericano por 6-3 y 6-3, en la ronda de 64 del Masters de Shanghai 2025.

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En vivo: Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime

Roland Garros, octavos de final12345
Félix Auger-Aliassime (6°)*62
Alejandro Tabilo (36°)33
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NO HAY QUIEBRES

Otra vez el jugador nacional cierra su juego con un ace, ahora a la T. No hay quiebres en la segunda manga en la cacha Philipp Chatrier.

BIEN TABILO

Con un ace cierra su juego de servicio el chileno, que se pone arriba en la cuenta por 2-1 en sel arranque del segundo set.

AUGER-ALIASSIME ARRIBA

Félix Auger-Aliassime se queda con el primer set ante Alejandro Tabilo por 6-3, tras 36 minutos de juego.

EN CERO

Tanto Tabilo como el canadiense ganan sus juegos de saque en cero. Auger-Aliassime queda a un game de llevarse la primera manga.

COMPLICADO

Félix Auger-Aliassime pega primero y le quiebra a Tabilo. Luego, el canadiense levanta dos breaks points en contra y se pone arriba 4-1.

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ARRANQUE APRETADO

Tanto el canadiense como el chileno tienen problemas para ganar sus servicios, pero lo sacan adelante. 2-1 sin quiebres se fueron al primer descanso.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime se miden por los octavos de final de Roland Garros.

Inicia con el servicio el canadiense.

SE VIENE...

Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime ya están en la cancha para jugar su partido por los octavos de final.

HOMENAJE PREVIO

Jugadores de PSG entran a la cancha Phillipp Chatrier luciendo el trofeo de la Champions League, que ganaron el pasado sábado ante Arsenal.

TERMINA EL PARTIDO PREVIO

Chwalinska le gana por 6-3 y 6-3 a Parry y avanza a cuartos de final de Roland Garros.

Ahora se viene el esperado encuentro entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime.

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SE ROMPE EL PARTIDO

Chwalinska se pone en ventaja ante Parry por 4-2 en el segundo set y empieza a acariciar la victoria.

Tras este encuentro, Alejandro Tabilo salta a la cancha Phillippe Chatrier.

PARTIDO LARGO

Muy apretado está el encuentro entre Chwalinska y Parry en la cancha Phillippe Chatrier. Están empatando 2-2 en el segundo set.

LOS OTROS PARTIDOS

Aparte del encuentro entre el chileno y el canadiense, hay otros dos duelos por los octavos de final del cuadro masculino.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo se mide con el italiano Matteo Berrettini; mientras que el también peninsular Matteo Arnaldi choca con el estadounidense Frances Tiafoe.

UN POQUITO DE FÚTBOL

El equipo que apoyará Flavio Cobolli en el Mundial, ante la ausencia de Italia.

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ATENCIÓN

La polaca Maja Chwalinska le gana el primer set a la francesa Diane Parry por 6-3.

Finalizado este partido se viene el duelo de Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime.

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ELOGIOS PARA TABILO

En la previa al partido con Auger-Aliassime, Tabilo recibió lindo elogios de José Luis Clerc.

"Admiro muchísimo la derecha recta que tiene Tabilo, para mí es la mejor del mundo", dijo Batata a El Mercurio.

NERVIOS DE ACERO

Nicolás Massú estaba en vivo en ESPN este domingo cuando se produjo un fuerte sismo... Ni se inmutó.

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¡QUÉ SUSTO!

La caída del estadounidense Zachary Svajda que asustó a todos en su partido ante Flavio Cobolli.

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PAREJO

Muy estrecho está el encuentro entre la polaca y la francesa. Chwalinska tiene ventaja de 3-2, pero está sacando Parry.

MÁS TRANQUILO

Alejandro Tabilo vivirá un ambiente más normal, en comparación al partido del sábado ante el francés Moïse Koaumé, donde los hinchas locales apoyaron con todo a su jugador.

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EMPIEZA EL DUELO PREVIO

El encuentro entre la polaca Maja Chwalinska y la francesa Diane Parry acaba de empezar recién en la cancha principal de Roland Garros.

Tras ese compromiso, se viene el Jano.

TRANQUILIDAD

Aún falta para que empiece el partido del chileno con el canadiense, ya que está pactado para el tercer turno en la cancha principal, Phillipp Chatrier.

El duelo del nacional se jugará después del choque por el cuadro femenino entre la polaca Maja Chwalinska y la francesa Diane Parry.

COBOLLI ESPERA

Flavio Cobolli, 14° del mundo, espera al ganador del partido entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime en los cuartos de final.

TERMINA EL PRIMER PARTIDO

El primer partido de la cancha Phillippe Chatrier, donde juega Tabilo, acaba de terminar.

Flavio Cobolli le ganó a Zachary Svajda por 6-2, 6-3, 6-7 (3) y 7-6 (5), en tres horas y 21 minutos de juego.

¡BUENOS DÍAS!

Buenos días amig@s de RedGol, empezamos con los relatos de la emocionante jornada de lunes en Roland Garros, con Alejandro Tabilo como protagonista.

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