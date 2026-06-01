Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime: minuto a minuto y EN VIVO por los octavos de Roland Garros

El tenista chileno se mide ante el canadiense por los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

El tenis chileno vuelve a los octavos de final de Roland Garros, porque este lunes Alejandro Tabilo (36°) tiene un partido grande ante Félix Auger-Aliassime (6°).

El zurdo viene de sumar sendas victorias en singles y en el dobles del segundo Grand Slam del año, por lo que llega con ritmo de competencia al partido con el canadiense.

Tabilo y Auger-Aliassime tienen un partido en la estadística, el cual ganó el norteamericano por 6-3 y 6-3, en la ronda de 64 del Masters de Shanghai 2025.

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En vivo: Alejandro Tabilo vs Félix Auger-Aliassime