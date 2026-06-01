Rodolfo González señaló que Cobreloa se hace fuerte de local y eso los tiene ilusionados con alcanzar el título de Primera B.

Cobreloa es el puntero exclusivo de Primera B, tras ganarle 2-0 a Rangers en Calama. Una posición que tiene muy entusiasmados a los hinchas naranjas para volver al fútbol grande tras dos temporadas.

El capitán de los loínos, Rodolfo González, manifestó que la clave de estar en la cima del torneo se debe al buen rendimiento como locales, donde marchan invictos.

“Era importante hacernos fuertes de local, esa fue la deuda del año pasado. Lo hemos hecho con creces y lo demostramos en este encuentro”, sostuvo tras vencer a los del Maule.

Por eso se muestra ilusionad con Cobreloa. “Estamos contentos, la verdad es que sabíamos que se iban a plantar atrás, pero resolvimos de buena forma”, dijo al destrabar el cerrojo rangerino.

Cobreloa es puntero de Primera B

González aplaude la cantidad de jóvenes en Cobreloa

Rodolfo González señala que hay mucha unión en el equipo. “Somos un plantel corto, pero los chicos más jóvenes lo han hecho bien cuando les ha tocado”, indicó.

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Señala que “es importante darle tiraje a la chimenea, trabajan a la par nuestra en la semana”, destacando que se hacen fuertes con esa mezcla de experiencia y juventud.

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El próximo desafío será ante Puerto Montt, en el Chinquihue. “Ahora lo ideal es ir a ganar a Puerto Montt, trabajamos para ser campeones, queremos esos puntos”, expresó.

Finalmente tuvo palabras de caballerosidad ante Rangers, el rival al que vencieron y que marcha último con apenas 3 puntos. “Tiene historia, tiene buen plantel, es complicado por lo que están pasando. Seguramente se van a reforzar y harán un buen papel“, detalló.

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