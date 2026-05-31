Redgol conoció otros lugares que la U ha mirado para la construcción del proyecto, aunque agradecen los gestos de los últimos días como en Lampa.

Universidad de Chile comienza a vivir un proceso de ilusión con el tema del estadio, algo que ha estado latente en los últimos días y que, durante las próximas horas, tendrá importantes reuniones.

Luego de la aparición de Lampa como una comuna concreta y con respaldo del alcalde, Jonathan Opazo, además de las palabras del Presidente José Antonio Kast, en la U miran con atención los próximos pasos a seguir.

En ese sentido, Redgol pudo saber que el plan de Azul Azul a largo plazo contaba con terrenos dentro del anillo de Américo Vespucio, sabiendo la posibilidad de que las autoridades comunales bloquearan las chances.

Por lo mismo, quieren esperar el gesto del gobierno, que se puede dar en la cuenta pública del lunes, además de escuchar al alcalde de Lampa, para ver qué idea concreta puede tener para empezar un trabajo formal.

Universidad de Chile quiere sorprender a los hinchas con un anuncio para los 100 años. Foto: Diego Martin/Photosport

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La U espera el gesto del Presidente Kast

Fue la propia presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien reveló el plan de acción con el tema estadio para Universidad de Chile, lo que después de muchos años ha encontrado el respaldo de autoridades, como en Lampa.

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“Voy a solicitar el lunes una reunión con el alcalde de Lampa, primero para agradecer más allá de las intensiones y la convicción. Él ha visto, en un tema que ha sido demonizado, y tener un recito que nos pueda acoger es positivo para toda la comuna, por lo tanto nos vamos a reunir para saber lo que está pensando, qué es lo que quiere y cómo podemos trabajar en conjunto”, explicó.

Esto, también a la espera de la cuenta pública del Presidente Kast, quien la semana pasada también dio señales desde el gobierno para poder ayudar a construir un nuevo recinto para el país: “Lo mismo espero de las autoridades que el Presidente Kast mandató para hablar con los clubes”.

El anuncio del Presidente José Antonio Kast fue bien recibido en U de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

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La U mira tres terrenos en Santiago

Universidad de Chile, por medio de la concesionaria Azul Azul, ha mantenido la estrategia de un trabajo silencioso para el tema del estadio, de manera de no sufrir alza de precios en terrenos, además de poder ir paso a paso revisando el proyecto.

En ese sentido, cercanos al directorio contaron a Redgol que hace tiempo vienen trabajando, pero que la idea era encontrar un lugar dentro del anillo de Américo Vespucio, pero que entendían que debían convencer a autoridades, con tres localidades guardadas bajo siete llaves.

Si bien entienden el gesto de Lampa y lo tendrán como alternativa, lo ideal siempre es algo más céntrico, por lo que en ese punto donde esperan poder recibir alguna ayuda de parte del Presidente Kast.

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Algo como informó el diario La Tercera, donde aseguran que una de las comunas que la U mira con atención es Cerrillos, con terrenos que son estatales, donde se podría armar un proyecto a largo plazo.

Lampa tendrá reuniones con la U para escuchar el proyecto. Foto: Montaje IA.

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Lampa quiere seducir a la U

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, es reconocido hincha de Universidad de Chile, pero para el partido ante Deportes Concepción tuvo un lugar en un palco para mirar el triunfo por 2-1.

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Fue entonces donde contó el plan que tienen para que la U mire su oferta para concretar el proyecto, entendiendo que para ellos el trasfondo es poder solucionar problemas de locomoción, además de trabajo para su misma gente.

“Hay mucha expectación porque es un sueño muy importante para la U poder contar con su estadio y, por tanto, por eso estamos tratando de proponer que Lampa se pueda evaluar con seriedad, porque nosotros los queremos recibir”, explicó.

“Creemos que un estadio en nuestra comuna vendría muy bien, tiene muchos beneficios, es un sueño para la U y para Lampa, entonces estamos tratando de revisar la propuesta con seriedad, con el respeto que el club necesita, pero también con las necesidades de mis vecinos y seguimos muy esperanzado”, finalizó.

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