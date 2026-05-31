Regresa la Selección Chilena con un desafío de alto nivel, nuevo amistoso FIFA, en la previa al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Portugal, uno de los equipos que aparece entre los candidatos para conquistar la Copa del Mundo.
Pese a que Chile no logró clasificar a la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirse ante una potencia europea que tiene a Cristiano Ronaldo como su principal figura. Después de ese duelo, el equipo chileno también enfrentará a República Democrática del Congo, otra selección que dirá presente en la cita planetaria.
Chile volverá a enfrentar a Portugal desde el 2017 en semifinales de la Copa Confederaciones – Getty
Chile vs. Portugal: Hora y TV
La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 41 (HD)
ver también
Chile amenaza a Cristiano Ronaldo y Portugal: del “es un honor” al “tenemos herramientas” para pelear
Nómina de Chile para enfrentar a Portugal
- Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Guillier, Brayan Cortés.
- Defensas: Felipe Faundéz, Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Ignacio Saavedra, Iván Román, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Diego Ulloa.
- Volantes: Rodrigo Echeverría, Víctor Méndez, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Matías Sepúlveda, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nils Reichmuth.
- Delanteros: Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Iván Morales, Lucas Cepeda, Clemente Montes.