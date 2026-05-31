Amistoso

La Roja enfrenta a Portugal: horario y qué canal transmite VIVO el amistoso FIFA antes del Mundial

Chile se verá las caras con Portugal de Cristiano Ronaldo, selección que llega como favorita al Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

© PhotosportLa Roja confirma amistosos para el segundo semestre de 2026.

Regresa la Selección Chilena con un desafío de alto nivel, nuevo amistoso FIFA, en la previa al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Portugal, uno de los equipos que aparece entre los candidatos para conquistar la Copa del Mundo.

Pese a que Chile no logró clasificar a la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirse ante una potencia europea que tiene a Cristiano Ronaldo como su principal figura. Después de ese duelo, el equipo chileno también enfrentará a República Democrática del Congo, otra selección que dirá presente en la cita planetaria.

Chile volverá a enfrentar a Portugal desde el 2017 en semifinales de la Copa Confederaciones – Getty

Chile vs. Portugal: Hora y TV

La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
Nómina de Chile para enfrentar a Portugal

  • Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Guillier, Brayan Cortés.
  • Defensas: Felipe Faundéz, Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Ignacio Saavedra, Iván Román, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Diego Ulloa.
  • Volantes: Rodrigo Echeverría, Víctor Méndez, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Matías Sepúlveda, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nils Reichmuth.
  • Delanteros: Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Iván Morales, Lucas Cepeda, Clemente Montes.
