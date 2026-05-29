El entrenador de Portugal señala que Cristiano Ronaldo trabajará para jugar su séptimo Mundial en el 2030, en su país.

Cristiano Ronaldo es un animal competitivo y lo ha demostrado a lo largo de su carrera, la que parece aún estar lejos del fin. Esto porque el DT de Portugal, Roberto Martínez, señala que el Bicho ya está pensando en el Mundial 2030.

Con 41 años será pieza fundamental para el estratega luso en Norteamérica en algunas semanas más, pero Martínez señala que el foco está puesto incluso más adelante.

“Va a pelear, vamos. Yo creo que nadie debería ponerlo en duda, al menos se ha ganado eso”, señaló sobre el deseo que tendrá para ir con 45 años a su séptima Copa del Mundo, la que se jugará en su país.

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Cristiano Ronaldo apunta a jugar un séptimo Mundial el 2030

Martínez alaba la mentalidad de Cristiano Ronaldo

El técnico Martínez manifiesta que quiere poner a Cristiano Ronaldo como un modelo a seguir para todos los futbolistas jóvenes de Portugal, por ser un atleta integral.

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“No pienses que eso no es un motivo de discusión y conversación en el equipo técnico, porque a nosotros nos encantaría poder pasar un ‘modelo’ de Cristiano Ronaldo a todos los futbolistas jóvenes en Portugal por ponerlo de ejemplo”, señala.

Piensa que “Cristiano Ronaldo no juega para ganar un título específico, a nivel colectivo o individual. Su secreto no es lo que come, es el hambre que tiene”.

Martínez agrega que “gane lo que gane, al día siguiente tiene el mismo hambre para mejorar. Yo creo que tener ese objetivo te permite la longevidad”.

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Entiende que “está claro que hay un aspecto genético y un aspecto del trabajo, todo lo que puede hacer para ayudar a su cuerpo lo utiliza”, aunque apunta a algo más mental.

“Yo creo que es más un aspecto psicológico. He trabajado con muchísimos jugadores que el día después de ganar una Liga de Campeones o un Balón de Oro no tienen el mismo hambre”, finalizó Martínez.