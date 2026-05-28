¡Impacto mundial! El calor tumba a Jannik Sinner y queda “libre” el cuadro para Tabilo en Roland Garros

El italiano no pudo abrochar una victoria que era segura ante Juan Manuel Cerúndolo y cayó en segunda ronda.

Sorpresa total en Roland Garros. El máximo candidato para quedarse con el segundo Grand Slam del año, Jannik Sinner (1°), quedó eliminado en la segunda ronda en la arcilla de París.

Lo que suponía un partido tranquilo para el italiano ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°) terminó siendo una pesadilla, porque el calor de la capital francesa simplemente tumbó al mejor jugador de la temporada.

El marcador demuestra lo que pasó en la cancha, ya que Sinner se acercaba a una victoria, hasta que no pudo seguir compitiendo. El zurdo aprovechó y ganó por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. Impacto mundial.

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Jannik Sinner no puede aprovechar la ausencia de Carlos Alcaraz

Jannik Sinner llegó como el gran favorito para ganar en Bois de Boulogne, porque no estaba su máximo rival, el español Carlos Alcaraz (2°) y además venía arrasando en la gira de arcilla, ganando Montecarlo, Madrid y Roma.

Sin embargo, el principal rival del italiano se hizo presente en París, ya que los cerca de 33° con los que se jugó su partido ante Cerúndolo fueron mucho para el 1 del mundo, que simplemente se fue a piso en el tercer set.

Jannik Sinner queda eliminado de Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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El cuadro se abre por completo y en la tercera ronda Juan Manuel Cerúndolo se medirá con el ganador del partido entre el español Martín Landaluce (69°) y el checo Vit Kopriva (66°). Además, el cuadro se libera en la zona de Alejandro Tabilo.

Roland Garros se queda sin su mayor candidato al título, por ende, el alemán Alexander Zverev se frota las manos y tiene una chance dorada para ganar por primera vez un Grand Slam.