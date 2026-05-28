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¡Desde Huachipato! Curicó Unido se mueve tras dura lesión de Guisolfo y ya tiene reemplazo

La escuadra curicana ya tomó medidas ante la sensible baja del mediocampista charrúa y apostará por el retorno de un viejo conocido.

Por Andrea Petersen

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Curicó tendría listo un nuevo refuerzo.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTCuricó tendría listo un nuevo refuerzo.

Curicó Unido recibió una dura noticia hace algunos días luego de que se confirmara que el volante uruguayo Braulio Guisolfo estará cerca de seis meses fuera de las canchas tras sufrir una rotura de ligamento cruzado.

Ante este complejo escenario, la dirigencia del cuadro curicano ya comenzó a moverse en el mercado para encontrar a su reemplazante. Según informó PrimeraBChile, el mediocampista Carlos Herrera llegará a préstamo para reforzar al equipo y cubrir la sensible baja de Guisolfo.

El refuerzo que llega a Curicó Unido

Según revela el medio, el jugador que actualmente milita en Huachipato no ha podido encontrar continuidad, por lo que se consideró su préstamo.

“Para esta temporada, pero no ha sido considerado con regularidad, por lo que en ese escenario se abrió la posibilidad de retornar al conjunto tortero, considerando que los albirrojos buscaban a un elemento en la zona media para suplir la baja del charrúa, quien fue operado y estará sin actividad por cerca de seis meses”.

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La carrera de Carlos Herrera

El jugador de 26 años ya suma historia con Curicó, ya que comenzó su carrera profesional con ellos el 2019 en su división U21, mientras que en 2023 tuvo una sesión por Fernández Vial, regresando a fin de año al Curi.

A comienzos de este año fichó por Huachipato donde no ha sido considerado por el DT de la escuadra y suma escasas convocaciones.

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En síntesis:

  • El uruguayo Braulio Guisolfo estará seis meses fuera tras una rotura de ligamento cruzado.
  • El mediocampista Carlos Herrera llegará a préstamo para reforzar el plantel de Curicó Unido.
  • El volante de 26 años regresa al club tras tener escasas convocaciones en Huachipato.
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