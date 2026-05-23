Polémico penal define empate entre Iquique y Curicó: así quedó la tabla de Primera B

El dudoso cobro de Benjamín Saravia marcó el resultado en el Estadio Tierra de Campeones y modifica la tabla de la Primera B.

Deportes Iquique evitó una nueva derrota y celebró su aniversario 48 con un empate frente a Curicó Unido. Lo que desató polémica en la Primera B por el dudoso penal que cobró Benjamín Saravia.

El marcador lo abrió el elenco de Damián Muñoz al 54’. Tras córner, primero ganó por frentazo Rodrigo Colombo y luego Henry Sanhueza completó el dicho: dos cabezazos en el área es gol.

ver también “Tu papá me va a matar”: le fracturó la cara a Joaquín Silva de Wanderers y así se defendió tras la derrota de Rangers

Lo que desató el festejo de los cerca de 100 hinchas curicanos que llegaron hasta el norte. Pero el destino no estaba escrito. Esto porque en el 85’ vino la gran polémica de la jornada en el Estadio Tierra de Campeones.

Esto porque también a través de un tiro de esquina, el defensa Gabriel Sarria impactó el balón con la cabeza para despejar el peligro. Pero en su intento impactó su brazo derecho. Lo que para el juez Saravia fue mano y por ende penal.

Tras ello, Álvaro Ramos fue el encargado de con sutil remate poner el 1-1 y repartir puntos entre los protagonistas. “Cuando el partido se encarrilaba para el triunfo, se sancionó un polémico penal que terminó en el empate de Ramos”, lamentó la cuenta oficial de Curicó por el dudoso cobro que los dejó sin la chance de llevarse el botín del norte.

Todo Curicó reclamó el penal a Saravia.

Publicidad

Publicidad

“Como se dio el partido, perdimos dos puntos importantes. Nosotros manejamos la pelota. Hubiera sido llevarse los puntos a Curicó. Pero me quedó con el compromiso de este grupo de jugadores”, recalcó Damián Tello a TNT Sports.

El portero de Curicó se llevó el premio de figura del partido pero con el amargo sabor del empate sobre el final.

Tras empate entre Deportes Iquique y Curicó Unido: así quedó la tabla de la Primera B

Deportes Iquique se ubica en la 12° posición con 12 unidades. Mismo puntaje que Curicó Unido, aunque por diferencia de gol, los Dragones Celestes sacan ventaja.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla con el empate entre Iquique y Curicó. Cabe consignar que al momento de está publicación, Temuco vence por 2-0 a San Felipe.

La próxima fecha 14 Iquique debe visitar a Magallanes el domingo 31 de mayo. Mientras que Curicó recibe a Antofagasta el 1 de junio.

Publicidad