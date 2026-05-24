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Liga de Primera

¡Sin Zampedri! Las formaciones confirmadas de U. Católica y Colo Colo para el clásico

U. Católica y Colo Colo confirmaron formaciones para el clásico. En la Franja, destaca la ausencia de Fernando Zampedri.

Por Javiera García L.

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La UC y Colo Colo confirmaron formaciones
© PhotosportLa UC y Colo Colo confirmaron formaciones

Todo listo para el clásico 189 entre U. Católica y Colo Colo. Ambos equipos confirmaron sus formaciones para el duelo que se disputa este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena.

En la Franja había grandes dudas sobre el equipo que iba a presentar Daniel Garnero, considerando que después del clásico definirá su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores contra Boca Juniors.

Finalmente, el DT decidió no arriesgar demás. Es así como decidió que Fernando Zampedri, quien viene de sufrir una fractura nasal y jugó 87 minutos a mediados de semana contra Barcelona, no sea titular.

En Colo Colo, en tanto, no hay grandes novedades. Fernando Ortiz repetirá el once que le dio un tremendo resultado el pasado fin de semana contra Ñublense, con figuras como Arturo Vidal y Javier Correa titulares.

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Minuto a minuto: U. Católica recibe a Colo Colo en un nuevo clásico en la Liga de Primera

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Las formaciones de U. Católica y Colo Colo para el clásico en la Liga de Primera

U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Matías Palavecino; Justo Giani, Clemente Montes, Juan Francisco Rossel.

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Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa.

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