Jugó en la U, marcó golazo en la Copa Libertadores y ahora suena en Colo Colo para el segundo semestre

En el Cacique no se duermen tras el triunfo ante la UC y ya van en busca de un fichaje para remecer el mercado

Colo Colo superó a Universidad Católica por la fecha 13 de la Liga de Primera. Con el doblete de Javier Correa, el Cacique se adjudica el liderato con 30 unidades y con dos jornadas para estirar aún más la ventaja al cierre de la primera rueda.

El tema es que en los albos no se duermen tras la victoria en el Claro Arena. La roja de Tomás Alarcón, y las posibles sanciones a Javier Méndez y Joaquín Sosa preocupan en la interna. Es que más allá del buen rendimiento, Fernando Ortiz no tiene un plantel amplio y la salida de uno de sus titulares se hace notoria de inmediato.

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Por lo mismo en ByN ya empiezan a ver el mercado para las contrataciones de cara al segundo semestre. En la concesionaria liderada por Aníbal Mosa se tiene claro que hay que traer jugadores calados para dar el zaparrazo definitivo al título.

Para ello, se buscará un especialista en el mediocampo. Un nombre de jerarquía y chileno para no generar problemas con el cupo de extranjeros.

Según la cuenta MR Offsider que es denominada “La #1 del fútbol ecuatoriano”, el nombre que busca Colo Colo es Fernando Cornejo. El volante de 30 años es figura en la Liga de Quito y es de los titulares de Tiago Nunes.

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El formado en Cobreloa debutó en el profesionalismo en 2013. Luego pasó por Audax, Coquimbo y Universidad de Chile.

“Mi paso por la U me ayudó mucho a crecer. Estuve con jugadores con mucha experiencia: Matías Rodríguez, Jean Beausejour, Walter Montillo y Joaquín Larrivey. Ellos me ayudaron mucho a madurar y crecer“, expresó en su momento el jugador al analizar su paso por el Romántico Viajero.

Colo Colo quiere ampliar el plantel para asegurar el título en la segunda rueda. Photosport

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En 2024 dio el gran salto a Ecuador, lo que es su primera experiencia en el extranjero, donde ya ganó la Serie A y la Supercopa. Además marcó uno de los goles más lindos de la Copa Libertadores para eliminar a Lanús.

Según Transfermarkt, el valor de Cornejo es de un millón de euros. Además su contrato termina a mitad del 2026. Por lo que esto podría ser aprovechado por los albos.

¿Cuántos jugadores puede fichar Colo Colo?

Cabe consignar que la ventaja de fichajes en la Liga de Primera se abre al termino de la primera rueda. Tras ello, los clubes como Colo Colo podrán optar a tres contrataciones. También existe la chance de un cuarto fichaje, siempre y cuando venda una de sus figuras por más de 250 mil dólares.

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