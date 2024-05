Uno de los grandes goles que ha tenido la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tuvo como escenario el histórico triunfo de Palestino ante Flamengo.

Fue Fernando Cornejo quien definió de manera perfecta con un tiro al ángulo para anotar la única conquista con que los árabes le robaron puntos a los brasileños, en un duelo jugado en el estadio Franciso Sánchez Rumoroso.

El hijo del recordado jugador de Cobreloa y la selección chilena, asegura estar viviendo un gran momento, luego de su paso por Universidad de Chile que le hizo replantear muchas cosas.

Cornejo detalla que las conclusiones como jugador bullanguero, donde agradece el paso, le han servido para ser un jugador mucho más maduro y poder estar en grandes instancias.

Fernando Cornejo en un Superclásico con la U. Foto: Ramon Monroy/Photosport

Cornejo y su pasado en la U

Fue en una entrevista con DSports, donde Fernando Cornejo recordó su paso por Universidad de Chile, donde asegura que compartir con grandes jugadores lo hizo crecer como futbolista.

“Mi paso por la U me ayudó mucho a crecer, a madurar, a estar con jugadores con mucha experiencia: Matías Rodríguez, Jean Beausejour, Walter Montillo y Joaquín Larrivey. Ellos me ayudaron mucho a madurar y crecer“, comentó Cornejo.

Pese a todo eso, no tuvo una gran actuación, pero piensa que le dio una base para crecer en su carrera profesional y llevar esa experiencia a los otros equipos que le han tocado.

“Este año no fue tan positivo para mí, pero sí crecí bastante y lo plasmé en los clubes que me tocó estar después, como Audax Italiano y venir a Palestino. Esa madurez de afrontar los partidos de mejor forma, saber en qué momento sí y no. Si me toca jugar o no, siempre trato de hacerlo de la mejor forma”, finalizó.

Revisa el gol de Cornejo a Flamengo:

