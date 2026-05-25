Luego de la denuncia del árbitro José Cabero, ya se toman medidas contra los mocheros del clásico en el Claro Arena.

Una dura labor tendrá el Tribunal de Disciplina para revisar la denuncia del árbitro José Cabero por los jugadores que se fueron a las manos, en el clásico donde Colo Colo venció por 2-1 a Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

Esto, porque el juez apuntó a Vicente Bernedo en los locales, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez por el lado de los albos, donde se esperan dura sanciones en el torneo.

Por lo mismo, ya se sabe que serán citados para el 2 de junio, aunque ya se evalúa aplicar el primer castigo de manera provisoria, de manera de que no jueguen el fin de semana.

Algo que puede resaltar, teniendo en cuenta de que Colo Colo debe visitar a Deportes La Serena, lo mismo que Universidad Católica que va al sur para enfrentar a Huachipato.

El portero Vicente Bernedo es apuntado por el árbitro del clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Castigo provisorio de parte del Tribunal de Disciplina

Así lo detalló la radio ADN, quienes entregaron nuevos detalles que tienen que ver con los protagonistas de las peleas en el clásico en el Claro Arena, con el primer castigo.

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“Las posibles sanciones serán revisadas recién en la sesión del Tribunal de Disciplina programada para el próximo martes 2 de junio”, dejan en claro desde un inicio.

“Sin embargo, el ente disciplinario de la ANFP igualmente podría sancionar de manera provisoria con una fecha de suspensión a los tres involucrados este martes, a la espera de la resolución final”, explican.

Algo que quedará resuelto este martes 26 por la noche, cuando el Tribunal tome las primeras medidas para poder cerrar el caliente clásico, donde la victoria fue para Colo Colo.

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Revisa el compacto del clásico: