Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Clásico

Tribunal de Disciplina tiene el primer castigo para los peleadores del clásico de U Católica vs Colo Colo

Luego de la denuncia del árbitro José Cabero, ya se toman medidas contra los mocheros del clásico en el Claro Arena.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Las peleas marcaron el final del clásico entre la UC y Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLas peleas marcaron el final del clásico entre la UC y Colo Colo.

Una dura labor tendrá el Tribunal de Disciplina para revisar la denuncia del árbitro José Cabero por los jugadores que se fueron a las manos, en el clásico donde Colo Colo venció por 2-1 a Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

Esto, porque el juez apuntó a Vicente Bernedo en los locales, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez por el lado de los albos, donde se esperan dura sanciones en el torneo.

Por lo mismo, ya se sabe que serán citados para el 2 de junio, aunque ya se evalúa aplicar el primer castigo de manera provisoria, de manera de que no jueguen el fin de semana.

Algo que puede resaltar, teniendo en cuenta de que Colo Colo debe visitar a Deportes La Serena, lo mismo que Universidad Católica que va al sur para enfrentar a Huachipato.

El portero Vicente Bernedo es apuntado por el árbitro del clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El portero Vicente Bernedo es apuntado por el árbitro del clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Pelea entre Colo Colo y Católica: informe arbitral confirma expulsados y acusa a asistente

ver también

Pelea entre Colo Colo y Católica: informe arbitral confirma expulsados y acusa a asistente

Castigo provisorio de parte del Tribunal de Disciplina

Así lo detalló la radio ADN, quienes entregaron nuevos detalles que tienen que ver con los protagonistas de las peleas en el clásico en el Claro Arena, con el primer castigo.

Publicidad

“Las posibles sanciones serán revisadas recién en la sesión del Tribunal de Disciplina programada para el próximo martes 2 de junio”, dejan en claro desde un inicio.

“Sin embargo, el ente disciplinario de la ANFP igualmente podría sancionar de manera provisoria con una fecha de suspensión a los tres involucrados este martes, a la espera de la resolución final”, explican.

Algo que quedará resuelto este martes 26 por la noche, cuando el Tribunal tome las primeras medidas para poder cerrar el caliente clásico, donde la victoria fue para Colo Colo.

Publicidad
“Hediondo de”: Revelan inédito registro de pelea entre plantel de Católica y Colo Colo

ver también

“Hediondo de”: Revelan inédito registro de pelea entre plantel de Católica y Colo Colo

Revisa el compacto del clásico:

Lee también
"Costó mucho": Cecilia Pérez explica el fracaso de Paqui Meneghini en la U
U de Chile

"Costó mucho": Cecilia Pérez explica el fracaso de Paqui Meneghini en la U

¿Cuánto demoraría llegar al nuevo estadio de la U en Lampa?
U de Chile

¿Cuánto demoraría llegar al nuevo estadio de la U en Lampa?

Con varias bajas: la formación que prepara Boca contra la UC
Universidad Católica

Con varias bajas: la formación que prepara Boca contra la UC

Lo que se juega el clasificado Coquimbo ante Nacional en la Libertadores
Copa Libertadores

Lo que se juega el clasificado Coquimbo ante Nacional en la Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo