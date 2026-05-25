El árbitro José Cabero fue lapidario sobre los incidentes entre el Cacique y los Cruzados luego del clásico 189. El miembro del cuerpo técnico fue denunciado.

Colo Colo y Universidad Católica cerraron el clásico 189 con una pelea que hoy deja un duro informe arbitral. El triunfo del Cacique por 2 a 1 ante los Cruzados en el Claro Arena se vio empañado por un tenso cruce en el final, el que dejó cuatro expulsados y un lapidario documento de parte del juez José Cabero.

La riña que hubo al cierre del compromiso había dejado con tarjetas rojas a Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez. Sin embargo, hubo varios detalles que quedaron sin sanción y los hinchas esperaban atentos para saber qué era lo que vendría en la versión del silbante.

Este lunes salió a la luz el documento y ahí quedaron denunciadas varias situaciones. La más importante es la del miembro del cuerpo técnico que lanzó agua y dejó la escoba, el que había pasado desapercibido hasta ahora.

Informe arbitral cuenta la verdad de la pelea entre Colo Colo y Católica

La pelea entre los jugadores de Colo Colo y Universidad Católica suma un nuevo capítulo este lunes. El periodista de ESPN, Christopher Brandt, reveló en su cuenta de X (ex Twitter) el informe arbitral de José Cabero en donde se explica en detalle lo ocurrido en el final del partido.

El conflicto entre los planteles de Colo Colo y Católica fue denunciado en el informe arbitral. Foto: Photosport.

“Al término del partido se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alterando gravemente el orden y el normal desarrollo dele cierre del encuentro”, señala de entrada.

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El informe arbitral de José Cabero confirmó las cuatro expulsiones que se conocieron en las últimas horas, pero ahora con las razones detrás. “Los jugadores antes individualizados participaron activamente de la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manea recíproca, siendo necesaria la intervención de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación”.

Pero tras ello viene lo más importante: la denuncia del árbitro a uno de los asistentes de Fernando Ortiz. “Se deja constancia que durante los incidentes anteriormente descritos, ingresó al terreno de juego un kinesiólogo de Colo Colo, Javier Díaz Ferrada, quien se encontraba registrado en la planilla”.

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Fue él quien lanzó agua cuando todos se estaban agarrando y así calentó más las cosas. “Dicha persona participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde una botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación”.

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“Conducta que contribuyó a incrementar el nivel de tensión entre ambos equipos y a intensificar los incidentes colectivos ocurridos en el terreno de juego”, sentencia el documento.

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Colo Colo y Universidad Católica pagan muy caro una pelea innecesaria después de un clásico que estuvo a la altura. El Cacique y los Cruzados tendrán que dar sus versiones ante el Tribunal de Disciplina si no quieren que esto les pese mucho más.

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En resumen, Colo Colo y Católica

Las graves razones de los cuatro expulsados: El documento oficial redactado por el árbitro José Cabero detalló explícitamente los motivos detrás de las tarjetas rojas que recibieron Vicente Bernedo , Daniel González , Joaquín Sosa y Javier Méndez . El juez consignó “conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas” que obligaron a la intervención de ambos cuerpos técnicos.

El documento oficial redactado por el árbitro detalló explícitamente los motivos detrás de las tarjetas rojas que recibieron , , y . El juez consignó “conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas” que obligaron a la intervención de ambos cuerpos técnicos. La sorpresiva e inédita denuncia contra el kinesiólogo albo: El informe reveló al verdadero responsable de encender aún más los ánimos. Cabero denunció directamente al kinesiólogo de Colo Colo , Javier Díaz Ferrada , acusándolo de actuar de manera “desafiante y prepotente” al lanzar agua con una botella hacia la zona del conflicto, acción que intensificó drásticamente el nivel de tensión.

El informe reveló al verdadero responsable de encender aún más los ánimos. Cabero denunció directamente al kinesiólogo de , , acusándolo de actuar de manera “desafiante y prepotente” al lanzar agua con una botella hacia la zona del conflicto, acción que intensificó drásticamente el nivel de tensión. Inminente castigo en el Tribunal de Disciplina: Tras conocerse este revelador escrito (dado a conocer por el periodista Christopher Brandt de ESPN), tanto el “Cacique” como la Universidad Católica arriesgan durísimas sanciones. Ahora, ambos clubes deberán preparar sus respectivas defensas y dar explicaciones ante el tribunal para intentar mitigar los castigos que se avecinan por esta bochornosa riña en el Claro Arena.

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