La tercera fecha del Grupo G en la Copa Libertadores puso de frente al árbitro chileno José Cabero y el payasesco delantero Deyverson, quien milita en Liga de Quito y jugó durante la visita del cuadro ecuatoriano a Lanús de Argentina. Un partido que terminó en derrota para los pupilos de Tiago Nunes.

El equipo granate se impuso por 1-0 gracias a un tanto de Agustín Cardozo, que le dio el triunfo al equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino. Sí, el actual campeón de la Copa Sudamericana, que sumó tres puntos ante el cuadro que dirige el brasileño Tiago Nunes. El mismo que pasó por Universidad Católica.

Hasta el momento, nada raro. Pero cuando el cronómetro marcaba 52 minutos del encuentro, el réferi tuvo un particular encontrón con el ex atacante de Palmeiras, Atlético Mineiro y Fortaleza. Deyverson arribó a LDU en enero de este año. Ha anotado un gol y repartido una asistencia en 13 partidos.

Deyverson y Cabero en su encuentro copero. (Captura ESPN).

Cuando Cabero buscaba al capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, para amonestarlo, algo ocurrió. El atacante brasileño de 34 años sintió un golpe en el rostro. Por eso mismo, se agachó y llevó la mano a la cara, como muestra del dolor que le causó la supuesta agresión. Aunque es conocido por sus shows dentro y fuera del campo.

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Algo que el réferi nacional no podía concebir. Finalmente, la situación no pasó a mayores y el partido terminó por la cuenta mínima a favor del Grana, que dio un salto hacia la cima en la tabla de posiciones del grupo.

ver también La denuncia del árbitro contra Maximiliano Romero tras el triunfo de Colo Colo

Revisa el momento entre Deyverson y Cabero por la Libertadores

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Mira el compacto del triunfo de Lanús sobre Liga de Quito

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Así va la tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Libertadores 2026

Lanús lidera el Grupo G al cabo de tres partidos con los mismos seis puntos que Liga de Quito. Mirassol de Brasil y Always Ready de Bolivia tienen tres unidades cada uno.