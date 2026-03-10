La Comisión de Árbitros que encabeza Roberto Tobar tuvo varias polémicas en la fecha 6 de la Liga de Primera y una gigante se dio sobre el final del duelo que la U de Chile igualó 1-1 frente a la Universidad de Concepción. Fue dentro del área del Campanil.

Fabián Hormazábal disputaba una pelota con Pablo Parra, quien algo desestabilizado giró su cuerpo y tocó el balón con su brazo de manera evidente. A pesar de eso, el réferi José Cabero estimó que ese contacto no ameritaba la sanción.

Por cómo se desenvolvió la jugada, seguramente el VAR ratificó la decisión original que el juez tomó dentro de la cancha en el Estadio Nacional. Todo el vestuario azul quedó con la sensación de que Cabero debió cobrar el penal, tal como alegó Gabriel Castellón.

Fabian Hormazábal y la pelota que dio en la mano de Pablo Parra. (Andres Pina/Photosport).

Luego del partido, Roberto Tobar fue requerido por una persona que había en la zona mixta. Buscaba alguna explicación sobre el motivo que tuvo el árbitro central para no pitar esa mano de Parra. Quizá también necesitaba argumentos del insólito audio de Piero Maza con el VAR del O’Higgins vs Universidad Católica.

Otra imagen de la mano dentro del área de Pablo Parra. (Captura TNT Sports).

Eso sí, el jefe de los árbitros no sólo evitó detenerse a dar declaraciones. También llamó la atención de su interlocutor. Todo quedó claro en una secuencia que difundió Rayando el CDA. Roberto Tobar detuvo su paso hacia adelante. Miró hacia atrás y evidenció su molestia. “No, no, no. ¡No me grites así!”, dijo. Y lanzó un bis de ese mismo recado.

La molestia de Roberto Tobar en la zona mixta del Estadio Nacional. (Captura).

“Hey, Roberto, hey, te estoy hablando con buenas palabras”, respondió el interlocutor del otrora árbitro. Pero no encontró la oportunidad de sostener un diálogo con Tobar, quien sumó dos polémicas más a la larga lista de fallos referiles que tiene la temporada 2026 de la Liga de Primera.

Revisa la álgida salida de Roberto Tobar tras empate de U de Chile ante el Campanil

